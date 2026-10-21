SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tennistavolo.
22 ottobre 2026 alle 00:21

A1 donne, nel derby in famiglia la Marcozzi cede al Quattro Mori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inizio di settimana ad alta intensità per il tennistavolo, da lunedì sono state giocate cinque partite, protagoniste le squadre sarde. Ha iniziato lunedì il TT Sassari, anticipo della seconda giornata della A1 femminile, è stato battuto 3-0 dal Castelgoffredo campione d’Italia. Martedì ancora in scena il Castelgoffredo, al Palatennistavolo ha tenuto a battesimo, e sconfitto 3-0, la Marcozzi nel recupero della prima giornata.

Ieri inedito derby in famiglia, il Quattro Mori ha battuto 3-1 la Marcozzi, con due punti di Chasselin e uno di Plaian. Match allungato da Joardar che ha superato Carnovale. A Bolzano inattesa sconfitta del Norbello, 3-2 con il Sud Tirol con punti di Kolish e Moretti. Venerdì la squadra del Guilcer contenderà la Supercoppa al Castelgoffredo che giocherà in casa.

Ieri anticipo della terza giornata della A1 maschile, il Muravera è stato battuto in casa 3-0 dal Carrara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Aerei

La scure di Ryanair: taglio pesante ai voli nella stagione invernale

La compagnia ridimensiona la sua presenza negli scali di Olbia (-50%) e Alghero (-15%) 
Massimiliano Rais
Consiglio

Braccio di ferro sulle commissioni

Sale la tensione tra Pd e 5Stelle per le presidenze: nuovo vertice a vuoto 
Roberto Murgia
L’emergenza

«Non si sottovaluti il malessere dei giovani»

L’appello di Mattarella. E Meloni apre al divieto dei social per gli under 14 
La protesta

Blocchi dei tir, Meloni convoca i ministri

Oggi arriva il decreto con le misure a sostegno di autotrasporto e agricoltura 