A1 donne, nel derby in famiglia la Marcozzi cede al Quattro Mori 

Inizio di settimana ad alta intensità per il tennistavolo, da lunedì sono state giocate cinque partite, protagoniste le squadre sarde. Ha iniziato lunedì il TT Sassari, anticipo della seconda giornata della A1 femminile, è stato battuto 3-0 dal Castelgoffredo campione d’Italia. Martedì ancora in scena il Castelgoffredo, al Palatennistavolo ha tenuto a battesimo, e sconfitto 3-0, la Marcozzi nel recupero della prima giornata.

Ieri inedito derby in famiglia, il Quattro Mori ha battuto 3-1 la Marcozzi, con due punti di Chasselin e uno di Plaian. Match allungato da Joardar che ha superato Carnovale. A Bolzano inattesa sconfitta del Norbello, 3-2 con il Sud Tirol con punti di Kolish e Moretti. Venerdì la squadra del Guilcer contenderà la Supercoppa al Castelgoffredo che giocherà in casa.

Ieri anticipo della terza giornata della A1 maschile, il Muravera è stato battuto in casa 3-0 dal Carrara.

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