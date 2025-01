A Zagabria va tutto storto per il Milan 

Dinamo Zagabria 2

Milan 1

Dinamo Zagabria (3-5-2) : Nevistić; Torrente, Théophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel (48' st Jakurovic), Baturina (48' st Mbuku), Ademi (25' st Rog), Mišić, Pjaca (25' st Ristovski) , Stojković (29' st Córdoba), Kulenović. In panchina Filipović, Zagorac, Mikić, Pavić, Ćutuk, Hoxha, Špikić. Allenatore Cannavaro.

Milan (4-2-3-1 ): Maignan; To- mori, Gabbia (1' st Terraccia- no), Pavlović, Hernández; Fo- fana, Musah; Pulisic, Reijnders (37' st Abraham), Leão (37' st Okafor); Morata (1' st Chukwue- ze). In panchina Sportiello, Tor- riani; Camarda, Bennacer, Bar- tesaghi. Allenatore Conceição.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : nel pt 18' Baturina, nel st 8' Pulisic, 15' Pjaca.

Zagabria. Non era una missione impossibile. Ma il Milan, quest'anno, ha la capacità di trasformare ogni gara in una montagna impervia, difficile da scalare. E così è stato contro la Dinamo Zagabria: il Milan perde 2-1, gioca mezza partita in dieci e dopo un primo tempo deludente, a tratti indisponente. Ora i rossoneri dovranno giocare i playoff contro la Juventus o il Feyenoord (di Gimenez) per centrare gli ottavi. La vittoria della Dinamo ha la firma di Cannavaro (che ha concesso anche 25’ a Rog), bravissimo nel prepararla e nel fermare Leao. Ma i tre punti non bastano ai croati: primi degli esclusi dai playoff. Dopo 18' giocati male, i rossoneri subiscono il gol di Baturina (errore di Gabbia). A complicare ulteriormente le cose, al 38' il doppio giallo a un Musah ingenuo e colpevole. Nella ripresa, all'8' Pulisic la riapre, ma al 15' la Dinamo trova il nuovo vantaggio con Pjaca. L’ultima beffa, il rigore concesso e poi negato a Leao per una sbracciata che fa discutere.

