A Wimbledon i re in campo: Sinner si allena con Djokovic 

Jannik Sinner prepara Wimbledon, il suo primo da numero 1 del mondo, allenandosi con un tennista che si trova piuttosto a suo agio sull'erba del circolo di Church Road: Nole Djokovic. Ieri pomeriggio, l'altoatesino ha palleggiato con il serbo, per poi batterlo 6-3 nel set amichevole disputato a fine training. Djokovic, vincitore qui per sette volte e per otto anni numero 1 Atp a fine stagione, deve ancora decidere se partecipare al torneo dopo l'operazione al menisco di tre settimane fa. E saranno dieci gli azzurri nel tabellone maschile. Mattia Bellucci ci ha messo quasi tre ore per venire a capo di una vecchia volpe come David Goffin, il belga numero 9 del tabellone cadetto. Il 23enne bustocco si è imposto 6-3, 2-6, 7-6(4), 6-4 sul belga. Si ferma nel turno decisivo Roman Andres Burruchaga. L'argentino, tesserato per il Tc Cagliari, ha perso 6-1, 6-2, 5-6(7), 7-6(4) contro il finlandese Otto Virtanen.

Paolini in semifinale

A Eastbourne nel Wta500 prosegue il buon momento di Jasmine Paolini, che si qualifica per le semifinali. La tennista toscana, accreditata della terza testa di serie, ha superato 6-1, 7-6(0) la britannica Katie Boulter e oggi affronterà per un posto in finale la russa Daria Kasatkina, numero 6 del seeding, che ha regolato con un doppio 6-2 la britannica Emma Raducanu. Nell'Atp250, si ferma nei quarti la bella avventura di Flavio Cobolli, sconfitto 6-7(3), 7-6(4), 6-2 dalla wild card britannica Billy Harris. (a.bu.)

