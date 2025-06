A Wimbledon da numero 1 

Il sentimento popolare è quello interpretato dalle parole del presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, e Rai Radio1): «Mi sono rivisto 600 volte quei 3 match point: è stato drammatico, un romanzo da incubo. Il tennis, a volte, sa essere uno sport maledetto». Per l’Italia del tennis è il day after del match perso al Roland Garros contro Carlos Alcaraz da Jannik Sinner, al quale Bianghi ha scritto un messaggino: «Gli ho ricordato che in Coppa Davis l'anno scorso era successo il contrario: Djokovic aveva tre palle break per vincere e invece lui è riuscito a fare quello che Alcaraz ha fatto contro di lui». Sinner si concederà ora qualche girono di pausa prima di pensare a Wimbledon.

Il ranking

Paradossalmente, nonostante la sconfitta in una finale che resterà nella storia del tennis, l’altoatesino ha guadagnato 500 punti nella classifica Atp (l’anno scorso aveva perso sempre al 5° e sempre contro Carlito ma in semifinale) allungando ai danni dello spagnolo, che ha confermato il successo e i punti del 2024. Questo significa che l’azzurro resta saldo al numero 1 e non potrà incontrare il rivale prima della finale nei prossimi tornei. Salgono anche Lorenzo Musetti, ora al numero 6, e Flavio Cobolli (al 25). Tra le donne, Jasmine Paolini para il colpo e resta al numero 4 della classifica Wta.

Sull’erba

Intanto, chiusa la stagione si comincia a giocare sull’erba. A S-Hertogenbosch (Olanda), Luciano Darderi ha perso al primo turno (7-6 al terzo) contro il cileno Nicola Jarry. A Stoccarda, Matteo Arnaldi è stato battuto con un doppio 6-4 da Jan Lennard Struff

