A Wembley punti decisivi 

Firenze. La notte di Bari sembra aver dato delle conferme anche se il lavoro da fare ancora c’è: l’Italia però sta tornando Italia. Certo, l’avversario era Malta ma il 4-0 finale ha fatto capire che la squadra sta iniziando, gara dopo gara, a metabolizzare gioco e idee del ct Luciano Spalletti. Una vittoria netta, arrivata in un momento non facile per quello che succede fuori dal campo: eppure gli azzurri, travolti dalla vicenda scommesse con i compagni Tonali e Zaniolo indagati e al momento fuori dal gruppo, hanno saputo reagire.

Gara difficile

Non era facile scendere in campo al San Nicola di Bari. E adesso serve ancora di più essere concentrati per la sfida di martedì a Wembley contro l’Inghilterra di Bellingham. «Superiore a noi? A livello di singoli sì, ma poi in campo si va in undici - la carica di Davide Frattesi - ll giocatore del Real al momento è con De Bruyne il centrocampista più forte perché abbina quantità e fisicità. Ma le sfide ci piacciono, non vediamo l’ora di affrontarlo». Frattesi, autore del gol del 4 a 0 con Malta a Bari, ha un ruolino di marcia di tutto rispetto (quattro reti in tre gare) con gli azzurri. «Bisogna essere concentrati e lavorare al cento per cento. Il lavoro - spiega - paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso, bisogna sempre dare il proprio contributo. Sono contento di questi numeri e spero di migliorarli ancora». «Spalletti? È un ct - aggiunge - che dà il massimo e pretende il massimo, bisogna sempre stare sul pezzo. Abbiamo alzato l’asticella».

Contro la nazionale di Gareth Southgate gli azzurri si giocheranno una fetta di qualificazione a Euro 2024, anche se classifica alla mano la gara decisiva probabilmente sarà quella del 20 novembre a Leverkusen contro l’Ucraina (prima di quella sfida l’Italia affronterà la Macedonia del Nord e l’Ucraina invece Malta). Barella e compagni ci dovrebbero arrivare con due risultati su tre a favore. Ora le due nazionali sono appaiate a 10 punti (azzurri con una gara in meno) e per centrare la qualificazione (passano le prime due del girone) quella sarà una partita da non sbagliare. Spalletti, però, giustamente vuol pensare a una gara per volta e adesso c’è l'Inghilterra.

Passo in avanti

Nel ritiro di Coverciano allenamento pomeridiano a porte chiuse ieri: il tecnico azzurro è tornato sulla gara con Malta sottolineando aspetti positivi e negativi della prestazione di Bari, ricordando a tutti che adesso è arrivato il momento di fare uno step in avanti sul piano del gioco, iniziando le partite subito con l’atteggiamento giusto e non a risultato acquisito. Per dimostrare che Italia è anche davanti a un avversario forte come l’Inghilterra. Gli azzurri ci arrivano con un Berardi in gran forma, non solo per la doppietta realizzata a Bari, ma anche perché nella fase offensiva determina e sposta gli equilibri come pochi altri. «Con Spalletti facciamo un calcio molto offensivo, che a me piace - dice Moise Kean - Ho capito gli errori fatti, da giovane si sbaglia, ora devo ripagare la fiducia che ha riposto in me il mister».

I cambi

In difesa a Londra con tutta probabilità ci sarà il ritorno di Di Lorenzo dal primo minuto, che contro Malta è rimasto in panchina anche perché diffidato mentre a centrocampo per Spalletti sarà difficile rinunciare a Bonaventura che all’esordio ha giocato una partita di qualità e quantità segnando anche un gran gol. Una decisione definitiva potrà essere presa nell’allenamento di questa mattina alle 10.30 al Centro Tecnico federale di Coverciano, prima del volo delle 15.30 che da Firenze porterà gli azzurri a Londra.

