A Washington si fa sul serio 

A Washington è un giorno di grandi sfide per i due rappresentanti italiani nei tabelloni di singolare, Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Tabellone maschile

Musetti, dopo la battaglia in tre set contro l’australiano Vucic, si trova davanti un ostacolo molto alto, rappresentato da Rafael Jodar. Il diciannovenne spagnolo ha liquidato in un’ora e dieci minuti di gioco l’anziano Kei Nishikori col punteggio di 6-3, 6-3 e ha raggiunto i quarti di finale dell’Atp 500 americano. Per il carrarino, che nel frattempo sta recuperando posti in classifica (la proiezione lo dà al 12° posto), l’opportunità di crescere ancora contro un avversario molto impegnativo.

Tabellone femminile

Anche Elisabetta Cocciaretto è arrivata i quarti di finale del Wta 500 di Washington, sconfiggendo mercoledì notte per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. Dopo aver superato la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo e numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-3, si trova davanti una sfida suggestiva, quella con la giapponese Naomi Osaka, che a sua volta ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger, ritiratasi quando era sotto per 6-1, 3-1. Nei giorni scorsi la nipponica, ex numero 1 del mondo e attuale 13 Wta, aveva scherzato: «Ormai a seguirmi sono più gli appassionati di moda che i tifosi di tennis». «Non ho mai desiderato diventare famosa», ha aggiunto. «Quando ho vinto a Indian Wells, ho sicuramente pensato: “Wow, la vita non può diventare più folle di così”, perché mia madre lavorava sempre e la vedevo raramente, e proprio grazie a quella vittoria è riuscita ad andare in pensione. Mi sembrava che quello fosse il massimo. Poi è arrivato lo US Open con il primo titolo Slam e tutto quello che è successo dopo...». Cioè 4 slam e 25 settimane in vetta al ranking.

Unlucky Luciano

Le brutte notizie arrivano dal Messico., con l’inaspettato ritiro per Luciano Darderi sul cemento di Los Cabos. Il 24enne azzurro, n.23 del ranking Atp e seconda testa di serie del torneo, si è ritirato all'esordio contro il ceco Dalibor Svrcina, n.116 del ranking, dopo appena 22 minuti quando era sotto 3-0, per un problema fisico. Nelle ultime due settimane Darderi era stato finalista sulla terra di Bastad (battuto da Rublev) e semifinalista su quella dell'Estoril (stoppato in modo incredibile da Blockx). In questa stagione ha conquistato a Santiago del Cile il quinto titolo Atp in carriera ed è stato finalista anche a Buenos Aires.

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