“A voi la linea”: la passione del tifoso va in diretta 

Lunedì è il giorno della chiacchiera sportiva, quella che va in scena durante la colazione con gli amici o con i colleghi per discutere dei giocatori peggiori e migliori del weekend calcistico, del gol sbagliato o della decisione arbitrale da criticare, dello sberleffo per il tifoso che ha visto perdere la sua squadra del cuore.

Ma da alcuni decenni il lunedì è anche il giorno di “A Voi la Linea”, trasmissione storica di Radiolina ormai da tanti anni condotta dal giornalista Lele Casini: «L’ho definita la mezz’ora di terapia per i tifosi ma anche per me che, raccontando in diretta le partite del Cagliari, non sempre posso dire quello che mi passa per la testa», sottolinea il diretto interessato.

Trenta minuti dalle 14,30 alle 15 durante i quali i tifosi e gli addetti ai lavori si scambiano opinioni sul momento attraversato dalla squadra rossoblù. Dai titoli dei quotidiani alle pagelle sempre oggetto di pareri diversi sino alle ultime notizie tra allenamenti, squalifiche e infortuni.

Negli corso degli anni però il programma è cambiato.«In passato durava un’ora, le partite si giocavano quasi tutte di domenica e quindi il lunedì rappresentava il “day after”. Ora si scende in campo in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, quindi il dibattito è diverso». Quel che non è cambiato è l’affetto dei tifosi verso la squadra e la radio: «Non c’è giorno in cui almeno una persona si avvicini e mi chieda un parere sul periodo dei rossoblù», afferma Casini, «da sempre quando dici Radiolina vengono in mente le partite del Cagliari. È automatico».

