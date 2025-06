A Viviani il premio “Mediastars” per il miglior sito aziendale 

Si è distinta tra oltre 300 in gara, vincendo ben due premi. La cagliaritana Think Brand, specializzata in posizionamento di marca, è l'agenzia di comunicazione che ha realizzato il miglior sito aziendale nella categoria “Internet Multimedia”, alla ventinovesima edizione del Premio Tecnico della Pubblicità “Mediastars”, che si è svolto nei giorni scorsi a Milano. È stata premiata per il lavoro svolto per il sito del pastificio Fratelli Cellino. ed ha superato la concorrenza di siti di aziende come Fininvest e Autostrade per l’Italia.

A questo si aggiunge il secondo premio: la Special Star per la Direzione Creativa, andato a Marco Viviani, fondatore e responsabile di Think Brand.

Il pubblicitario

Per Viviani, 42 anni cagliaritano, la vittoria è stata una sorpresa. «È la prima volta che partecipiamo a un concorso di tale importanza», spiega: «Ci siamo candidati per il desiderio di confronto con altre realtà italiane ed estere del settore e per avere visibilità. Questa esperienza mi ha insegnato che nella comunicazione e nella pubblicità vince chi trasmette il messaggio più persuasivo, anche con un investimento più contenuto rispetto a grandi colossi».

La carriera

Viviani fa fatto un percorso specifico, prima di fondare l'agenzia Think Brand nel 2020, per la quale oggi lavorano otto persone. Dopo la laurea in Lingue e Comunicazione, ha fatto da subito esperienza sul campo, fornendo consulenze di marketing alle aziende, «ma mi sono reso conto che questo approccio non era efficace. Per efficace intendo proficuo per il cliente. In una società in cui tutti comunicano e fare marketing è diventato alla portata di qualunque azienda (grazie ai social), era necessario fare un ulteriore passo in avanti. Così ho approfondito le leve psicologiche che stimolano l'acquisto, specializzandomi nel posizionamento di marca con Marco De Veglia, il padre italiano di questa disciplina e diventandone il suo unico erede (lui è scomparso nel 2021)». Il suo primo lavoro con questo approccio è stato pubblicato nel libro “Zero Concorrenti”, scritto da De Veglia, ad oggi l'unico libro sul posizionamento di marca dedicato alle piccole e medie imprese italiane. Attualmente sta seguendo aziende in tutta Italia, tra cui Performance Strategies e Finital, azienda di intermediazione assicurativa per la quale ha seguito il lavoro di riposizionamento che ha portato successivamente all'acquisizione da parte di Facile.it. «Ho avuto anche il piacere di essere stato invitato a tenere due lezioni sul posizionamento di marca nella Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari, per Confcommercio Torino sono stato docente per le aziende associate e per Confartigianato Giovani Italia ho tenuto un workshop a Cortina D’Ampezzo a cui hanno partecipato duecento aziende provenienti da tutta Italia».

