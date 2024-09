A Villaspeciosa si sogna con il laboratorio del futsal 

Un laboratorio di futsal che funziona, e funziona bene. A Villaspeciosa il calcio a 5 è di casa dal 2006: Vinicio Podda, da sempre all’interno della società di calcio a 11, lancia l’idea di portare il futsal nel paese partendo con i ragazzi del posto. I risultati arrivano subito: dalla serie D alla serie C1 in poco tempo. «Così», racconta Podda, «abbiamo deciso di iniziare anche con le squadre giovanili. La prima è stata quella dei giovanissimi. In pochi anni siamo cresciuti ed eccoci qui». Così a oggi la società del presidente Rinaldo Firinu conta più di cento iscritti divisi in tutte le categorie e con la prima squadra nel massimo campionato regionale di serie C1.

«Siamo orgogliosi di quanto realizzato con l’aiuto di tanti dirigenti, comprese molte donne che oramai fanno parte della società, e di tutto il paese. Avere questi numeri in una realtà piccola come Villaspeciosa non è facile», prosegue Podda. Gli iscritti arrivano anche dai centri vicini, come Decimomannu, Decimpotuzu, Uta, Villasor o addirittura da Gonnesa. Le strutture non mancano: «Il palazzetto comunale appena rifatto. E poi, con la collaborazione del parroco don Marco, usiamo il campo dell’oratorio», aggiunge Podda. «La speranza è che venga realizzato il manto in erba sintetica nel campo di calcio a 11 per poter svolgere l’attività di base anche lì». Tanti i dirigenti super attivi: Massimo Piras, Giuseppe Gallus, Paolo e Nicola Follesa, Vitale Mossa, Luca Cabula, Paolo Arba, Marcello Campidano, Diego Carboni, Alex Foddis e Giorgio Floris, e poi una forte presenza femminile con Barbara Petrella, Valeria Fara, Pina Cossu e Francesca Tonolini.

Nicola Arba, oltre a guidare la prima squadra, si occupa proprio del settore giovanile. «È il nostro fiore all'occhiello. Vogliamo dare ai ragazzi prima di tutto dei valori umani, poi proviamo a farli diventare dei buoni calciatori». Arba prosegue: «Senza la cura e la crescita del settore giovanile non ci può essere un futuro per realtà come la nostra. Il blocco della prima squadra, che milita nel massimo campionato regionale da anni, è tutto speciosese. Ragazzi cresciuti nel settore giovanile fin da quando avevano 5 anni. Compreso Michele Podda: nato a Villaspeciosa, cresciuto qui e ora diventato campione d'Italia con la Meta Catania». I risultati ottenuti non mentono: «Nel 2022 abbiamo vinto con l'under 19 la Coppa Italia e il Campionato, arrivando ai playoff nazionali. E forniamo diversi giocatori alla rappresentativa della Sardegna per il Torneo delle Regioni. E siamo probabilmente il paese più piccolo che ha una realtà a livelli così importanti».

