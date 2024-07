A Villasor e Isili il fuoco fa paura: danni alle aziende 

Cinquecento ettari in fumo tra Decimoputzu e Villasor, 400 a Isili. Domenica bestiale per gli incendiari, scatenati in una giornata di caldo torrido. Danni importanti oltre che alla vegetazione e ai pascoli, anche a diverse aziende sia del Campidano sia del Sarcidano. Due ranger durante l’opera di spegnimento dei roghi divampati un po’ in tutta l’Isola hanno accusato dei malori (uno a Isili, l’altro a Bonorva): sono fuori pericolo.

Solo oggi si avrà un quadro più completo della situazione anche perché sino a tarda sera vigili del fuoco, ranger, uomini di Forestas, barracelli e volontari e allevatori erano impegnati a spegnere i roghi anche con l’aiuto dei mezzi aerei della Regione e dell’Aeronautica

Campidano

Il fuoco è partito al confine tra le campagne di Decimoputzu e Villasor, poi è stato alimentato dalle zone di rimboschimento dell’agenzia regionale Agris: il fronte del fuoco ha raggiunto due chilometri e ha sfiorato alcune aziende. A fermarlo un grande dispiegamento di uomini e mezzi, prima che si espandesse verso le campagne di Villacidro o di Vallermosa lungo la Statale 196.

Sarcidano

A Isili il fuoco è partito dal bordo della Statale 128 per poi arrivare a ridosso prima della zona artigianale de Sa Porta Manna e poi continuare per avvolgere il monte di Polidoni per scendere nel canale di Nedda. Poi il vento ha cambiato direzione e le fiamme hanno attaccato il bosco di s’Occiau dove sono presenti diverse aziende zootecniche e una grande porcilaia. «Il fuoco ci ha ucciso dieci capre, hanno detto i familiari di Maurino Lai titolare dell’azienda zootecnica assieme al figlio Nicola «e il fieno, siamo stati tranquilli per un paio d’anni, ora l’incubo è ricominciato». Il rogo ha cambiato l’aspetto di una delle zone più suggestive dove dominano le falesie note per l’arrampicata libera. «Abbiamo chiesto altri mezzi», ha detto il vice sindaco Enrico Melis, «ma non c’era disponibilità, certamente le troppe sterpaglie e i cambi continui di vento non hanno aiutato le operazioni di spegnimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA