A Villasimius sorride l’Ilva 

Villasimius 1

Ilvamaddalena 3

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Mastino, Rinino, Koaudio (43’ st Sanna), Melis, Camba, Manca (24’ st Ghiani), Kassama. In panchina Gonzalez, Taricco, Mancusi, G. Marci, Miranda, A. Marci, Mauro. Allenatore Nicola Manunza.

Ilvamaddalena (3-5-1-1) : Ruzittu, Lobrano, Munua, Kiwobo, Di Pietro, Madero, N. Serra (33’ st Lamin Touray), Dominguez, F. Maitini (23’ st Bazile), Coschiera (43’ pt Sias), N. Maitini (36’ st Gjurchinoski). In panchina Sordini, Popescu, Arricca, Scarpitta, Daidola, Touray. Allenatore Massimiliano Fascia (Carlo Cotrone squalificato).

Arbitro: Giuseppe Cozzolino di Oristano.

Reti: 5’ st e 47’ st Munua, 12’ st Melis, 38’ st Lamin Touray.

Note: ammoniti Zedda, Madero, Ruzittu e Di Pietro.

Con un gol a sette minuti dallo scadere l’Ilvamaddalena di Carlo Cotroneo strappa tre punti all’”Is Casas” di Villasimius. La squadra di Nicola Manunza ha disputato una grande gara cedendo proprio quando l’incontro sembrava potesse chiudersi in parità.

I padroni di casa si schierano col solito 4-2-3-1. In difesa, da destra Zedda, Magnin, Mastino e Loi. In mezzo al campo Rinino e Melis. Esterni alti il neo acquisto Koaudio e Kassama e tra loro Manca. Davanti Camba.

L’Ilva si schiera con l’abituale 3-5-1-1. In difesa Madero affiancato da Kiwobo e Di Pietro. In cabina di regia Dominguez, interni Serra e Nicolas Maitini e sulle fasce Lobrano e Munua. Davanti Facundo Maitini con alle spalle Coschiera.

La cronaca

Dopo un primo tempo combattuto, in avvio di ripresa l’Ilva passa con un tiro non irresistibile di Munua. Immediata reazione dei sarrabesi che dopo appena 7’ pareggiano grazie ad una splendida punizione dalla sinistra di Melis: palla sotto l’incrocio alla destra di Ruzittu. Al 38’ Sias dalla sinistra serve rasoterra l’accorrente Toruay che calcia dal limite di prima intenzione spedendo la sfera sull’angolino basso alla sinistra di Arrus. Al 40’ Bazile dal limite fa tremare la traversa. Al 47’ Munua chiude il match con un tiro dal limite apparso non imprendibile.

