A Villasimius si sogna   

Villasimius. Appuntamento con la storia del calcio sardo per Ossese e Villasimius. L’attesa è finita e le due formazioni saranno oggi ospiti ad Abbasanta per la finalissima dei playoff regionali. In palio c’è la partecipazione agli spareggi nazionali per la Serie D. Il fischio d’inizio è fissato alle 16, dirige l’incontro Andrea Virgili della sezione di Olbia affiancato dagli assistenti Cristian Puddu di Ozieri e Francesco Meloni di Cagliari. Partita unica con eventuali supplementare se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità. Nell’ipotesi di pareggio al termine dei 120’ sarà l’Ossese a staccare il pass per i playoff nazionali in virtù della miglior posizione in classifica al temine della sessione regolare. Previsto il tutto esaurito con entrambe le società che hanno organizzato la trasferta in pullman per i tifosi.

Per i sarrabesi è la prima esperienza: non sono mai arrivati così in fondo. E’ invece la seconda finale playoff per i bianconeri di Mario Fadda (dovrà guardare la sfida dagli spalti perché squalificato) dopo quella disputata due anni fa (22 maggio 2022) a Thiesi contro il Taloro. Vinsero i gavoesi guidati all’epoca proprio da Fadda. «Una partita difficilissima», dice Manunza, «affrontiamo un’ottima squadra, ben allenata e con una rosa importante. Questo incontro è un premio ai ragazzi per quanto fatto sinora». Per Fadda, che non nasconde l’importanza di poter contare su due risultati su tre, una partita difficile contro una compagine allestita per stare in alto e puntare a traguardi importanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA