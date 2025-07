«A Villasimius per Prastaro» 

«Ho accettato per mister Antonio Prastaro. Me l’ha chiesto lui». A 42 anni, dopo aver segnato 18 reti nell’ultimo torneo e 20 in quello precedente, Mauro Ragatzu non smette ma rilancia. Terminata l’avventura durata una sola stagione con la Villacidrese, chiudendo il campionato all’ottavo posto e laureandosi vice capocannoniere dietro Martins del Lanusei (24 gol), l’eterno bomber prende borsone e attrezzatura e si trasferisce nel Sarrabus, al Villasimius.

Qui è in corso una rivoluzione sportiva: è andato via il giovane allenatore Nicola Manunza, passato alla Ferrini Cagliari, ed è arrivato un tecnico dalla lunga carriera, con una contestuale rivoluzione della rosa. Sei i nuovi giocatori ingaggiati negli ultimi giorni, tra cui il forte centrocampista Gianluigi Illario (proveniente dall’Iglesias, nel 2024 ha vinto il titolo di miglior giocatore dell’Eccellenza) e proprio Ragatzu. Chiaro segnale delle grandi ambizioni del club per la prossima stagione.

Capocannoniere del girone A di Promozione nel 2024, ben 24 squadre (il Villasimius è la 25esima) in una carriera cominciata nel 2002-2003 nelle giovanili del Cagliari, l’attaccante di Quartu Sant’Elena si rimette in gioco su espressa richiesta di Prastaro: «Mi ha voluto lui», dice la punta, «e ho accettato per lui. L’ho visto qualche mese fa e mi ha chiesto se avessi il piacere di seguirlo e ho detto subito sì. Che io sappia mi voleva già due anni fa, forse anche l’anno scorso».

Ancora una volta è rimasto una sola stagione nella stessa squadra.

«Sì, ma non dipende da me. Quando sono stato bene ho sempre avuto voglia e piacere di continuare e non cambiare. Evidentemente a Villacidro non è stato così da entrambe le parti, anche se ho dato sempre il massimo, come tutti. Mi spiace, ma è così».

Cosa non ha funzionato alla Villacidrese?

«Non lo so, eravamo partiti per arrivare almeno tra le prime tre. Quando le cose non vanno bene il demerito è di tutti, mio per primo. Ma quando, partiti per arrivare in cima, si arriva ottavi, qualcosa di sbagliato c’è stato. Non so cosa, principalmente».

A cosa può puntare il Villasimius l’anno prossimo?

«Ho parlato col mister, mi aveva detto che avrebbe fatto un’ottima squadra. Vedendo i nomi dei giocatori arrivati sinora devo ammettere che è così. Ma credo che la società farà ancora qualcosa. So che vuole fare le cose bene. Non so se provare a vincere subito, ma fare bene».

E Ragatzu a livello personale a cosa punta?

«Come ogni anno i risultati personali vanno di pari passo con quelli della squadra. Non è la solita frase di rito e non è scaramanzia: spero di fare il massimo possibile e che questo sia utile alla squadra».

Ha 42 anni: pensa di continuare a giocare ancora a lungo?

«Ogni anno mi rimetto in discussione, riparto totalmente da zero. Per me ora comincia una nuova esperienza, cercherò di viverla alla giornata. Ma la voglia di giocare a calcio c’è sempre e spero di continuare. Dipende sempre dall’annata che si fa, ne sono convinto: è normale che se a quest’età si faccia male ci sia il rischio che nessuno poi ti chiami più. Darò il massimo sperando di guadagnare un altro anno».

