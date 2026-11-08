A Villasimius lo show dei foil 

È terminata ieri a Villasimius la quarta edizione del Foil international Trophy, la manifestazione internazionale dedicata alle discipline foiling giovanili. Nello scenario dell’area Marina di Villasimius sono andati in acqua Iqfoil, Wing, Switch e Waszp. Nella prima giornata un bel vento da Ovest intorno ai venti nodi ha permesso lo svolgimento di ben sette prove in due campi di regata, garantendo la riuscita dell’evento caratterizzato nei giorni successivi da vento debole o assente.

Sabato, nell’attesa seconda edizione della Marathon & Record, Gioele Incani ha bissato il risultato dello scorso anno, pur senza battere il record perché il calo di vento repentino ha costretto il comitato ad anticipare l’arrivo. Secondo lo Switch di Federico Bergamasco. Tra le ragazze la vittoria è andata a Eleonora Tiano, giovane promessa del Wing seguita da Andrea Laura Schirru della Polisportiva Mare Quartu. Vittoria nell'iQFoil di Enrico Pintor della Lega Navale Italiana Cagliari, seguito dai fratelli Andrea e Vanja Schirru (Pol. Quartu) .Buon piazzamento anche per Luigi Zonca terzo nello Switch. Organizzato dalla Lega Navale Italiana di Villasimius, con la collaborazione dello Yacht Club Marina di Villasimius, il Foil Academy International Trophy si inserisce nel percorso di sviluppo nelle discipline “volanti” delle nuove generazioni promosso dalla FIV Foil Academy powered by Luna Rossa.

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