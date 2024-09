A Villasimius  la fauna dell’Isola di Tiziana Sanna  

Domani, alle 18, al Museo del Mare (Casa Todde in via Roma 60) di Villasimius si inaugura la personale “Tiliguerta” dell’artista iperrealista Tiziana Sanna.

“Tiliguerta” è una mostra itinerante che ha come obiettivo lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso la salvaguardia dell’ecosistema sardo, la conoscenza e la protezione delle specie faunistiche a rischio, la tutela della biodiversità. La mostra è il frutto di un lungo lavoro di ricerca sulle specie faunistiche tipiche ed endemiche della Sardegna, che l’artista porta avanti da diversi anni, in contatto con i principali enti che si occupano della tutela e della salvaguardia della fauna selvatica: ha consultato svariati testi, studiato le varie specie e le loro caratteristiche, reperito una grande quantità di immagini, visitato aree protette, foreste, habitat naturali, enti, musei di scienze naturali e ha riportato sulla tela i soggetti che l'hanno maggiormente colpita per le loro caratteristiche.

L'intera collezione di dipinti è dedicata alla fauna selvatica sarda, in modo particolare a quella endemica: la lucertola tirrenica, l’hyla sarda, il gatto selvatico sardo, l’asinello albino dell’Asinara, il pastore fonnese, il muflone, la volpe sarda, il cervo sardo, il grifone, il gufo, il barbagianni, il ragno sardo nuragico, il panfago sardo, il picchio rosso maggiore, il cinghiale, l’ospitone, il topo quercino, l'astore, la lepre sarda.

