A Villasimius alberghi aperti  con i vacanzieri d’autunno 

Meno turisti ad agosto – tra l’8 e il 10 per cento - ma settembre e ottobre sono sui livelli record dello scorso anno. E allora tutte le strutture ricettive di Villasimius – esclusi le due big Timi Ama e Tanka (per i lavori di ristrutturazione delle camere chiuderanno entro i primi dieci giorni di ottobre) – resteranno aperte sino alla fine del mese o forse più. «Tanti piccoli e medi albergatori – spiega Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico di Villasimius - non hanno ancora stabilito la data di chiusura, io per primo. Se il tempo sarà gradevole e ci saranno i collegamenti aerei si andrà avanti sino ai primi di novembre». Tantissimi gli stranieri: «Le previsioni per ottobre sono buone – aggiunge Ghiani – e con tanta qualità, turisti cioè che oltre a stare negli alberghi girano per il paese e spendono. Non è ovviamente pensabile recuperare il meno dieci di agosto, in ogni caso il bilancio ufficiale lo faremo il 28 ottobre, giorno in cui come consorzio convocheremo gli stati generali del turismo con tutti gli operatori del settore per fare il punto della situazione, rivedere lo statuto del consorzio, rinnovare il direttivo e pensare a come potrebbe essere il paese tra dieci o venti anni». Per far questo «utilizziamo al meglio – suggerisce Ghiani – gli introiti della tassa di soggiorno e facciamo in modo che anche l’extra alberghiero sia perfettamente in regola».

Il piano

Chi ha già stabilito la data di chiusura è uno dei due cinque stelle del territorio, il Capo Boi Falkensteiner Resort con le sue 122 camere e una spiaggia da sogno: «Andremo avanti – dice il direttore Nicola Serra – sino al 29 ottobre con una occupazione media delle camere del 70 per cento. Noi, tra l’altro, non abbiamo avuto flessioni neanche a luglio e agosto, rispetto allo scorso anno. C’è stato un leggero calo a settembre che recuperiamo a ottobre. La maggior parte dei nostri ospiti in questo periodo arriva dalla Svizzera, dalla Germania e dall’Austria». Resterà aperto sino al 29 ottobre anche il Simius Playa, lo storico quattro stelle sulla spiaggia di Simius: «Siamo sui livelli dello scorso anno – mette in evidenza il direttore Giovanni D’Anna – e possiamo ritenerci soddisfatti anche perché durante l’intera stagione non abbiamo registrato flessioni, sempre tutto pieno. Per ottobre prevediamo una occupazione del 75 per cento, dipenderà dal tempo e dai voli».

I riflessi

Un intero paese, insomma, al lavoro almeno per un altro mese: «È proprio così – dice il sindaco Gianluca Dessì – la stagione prosegue almeno per altri trenta giorni e possiamo dirci più che soddisfatti. L’unica pecca, comune a tutta l’isola, è quella del caro trasporti altrimenti a mio avviso non ci sarebbe stato il calo dell’8 per cento che abbiamo registrato ad agosto anche se il dato non è ancora ufficiale». Dessì ribadisce però che «quello che conta è la qualità, e a settembre e ottobre possiamo dire che la tipologia di turista che c’è è proprio quella». Per Michele Cireddu, consigliere con la delega al turismo, «adesso è importante programmare la prossima stagione turistica coinvolgendo le associazioni di categoria e l’intera comunità. Villasimius, nonostante le criticità sui trasporti a livello nazionale, resiste come dimostrano i numeri che stiamo registrando anche in bassa stagione. Pensiamo a migliorare ulteriormente i servizi e il sistema di accoglienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA