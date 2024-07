A Villanovaforru il santuario pop di S’Unicu Tronu 

La sala mostre del museo Genna Maria di Villanovaforru sarà, fino al 2 agosto, uno spazio dedicato a Gigi Riva, sardo d’adozione e simbolo del Cagliari e della Nazionale, che con le sue gesta ha fatto conoscere la Sardegna al mondo, unendo generazioni di tifosi che ancora acclamano il suo nome.

Il cuore dei fan

Il paese della Marmilla sarà per una settimana il santuario dedicato al bomber, con tante opere d’arte a lui dedicate. Sala gremita, ieri, per la cerimonia di inaugurazione della mostra-evento itinerante “Gigi Riva Unicu Tronu”, una collettiva scultoria, pittorica e fotografica accompagnata da letture poetiche in sardo tratte dall’antologia “S’unicu tronu”. L’iniziativa è curata da Alessandra Sorcinelli e dal suo gruppo culturale: «Vuole essere una sensibilizzazione artistica riguardante la figura immensa di Gigi Riva. La mostra ha iniziato da poco il suo cammino che proseguirà ovunque la Sardegna chiamerà». Dopo gli interventi delle istituzioni, di studiosi, delle vecchie glorie del Cagliari 1969/70 e con la presenza della mascotte della mostra, “Gigino”, è stata presentata la raccolta poetica con letture in “sardu”, pubblicata da Lfa Editore, curata da Alessandra Sorcinelli e dall’associazione Alas in Bolu. Un laboratorio estemporaneo ha dunque aperto alla presentazione delle opere. Tra gli artisti, Vincenzo Montis, Luigino Camedda, Marco Cotza, Luciano Arrius, Raimondo Basciu, Raimondo Massenti, Anna Rita Atzori, Gabriella Zedda, Gianfranco Serra, Massimo Cocco, Cesare Cabiddu, Nino Stagi, Giorgio Cannas, Veronica Scanu, Laura Deriu e altri.

La memoria del paese

L’avvenimento che ha spinto il Museo di Villanovaforru ad ospitare la mostra, riporta indietro nel tempo, al 1982. Gigi Riva, assieme ai giocatori Piras, Uribe, Marchetti e Victorino e all’allenatore Gustavo Giagnoni, presenziò all’inaugurazione del nuovo campo sportivo erboso del paese. «Un campo che fu definito dai giornalisti dell’epoca come migliore del Sant’Elia», spiega Vilma Pilloni, presidente della cooperativa Turismo Marmilla, gestore del Museo. Per questo motivo, l’istituzione museale di Villanovaforru, inaugurata nello stesso anno, ha deciso di omaggiare il mito ospitando la mostra d’arte collettiva. Non si fermano quindi gli attestati di stima verso l’eterno campione leggiunese, scomparso sei mesi fa e diventato leggenda. Questa mostra vuole anche ricordare l’artista scomparso Paolo Laconi, autore di “Bomber”.

