A Villanova si rivede Acquas 

Saranno 45 i piloti al via del 2º Slalom di Villanova Monteleone, valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. La manifestazione, organizzata da Gruppo Motori Tula, si aprirà oggi con le verifiche tecniche e sportive ed entrerà nel vivo alle 9.30 di domani, quanto scatterà la ricognizione del percorso, seguita da tre manche di gara. Il tracciato, ricavato sulla Provinciale 2, sarà lungo 3600 metri. Ai nastri di partenza si rivederà il leader del campionato, Andrea Acquas, alfiere di Mrc Sport in gara su Suzuki Prosport. Presenti anche Francesco Marrone (Osella Pa9), sul podio a Gavoi, il campione regionale 2023, Enea Carta, su Formula Gloria, e Roberto Idili e Giovanni Cannoni, entrambi su prototipi.

