A Villanova vige ormai l’anarchia. Ogni giorno nella zona pedonale – in piazza San Giacomo o in piazza San Domenico e dintorni, ma non solo – le auto parcheggiano come se non ci fossero i divieti. E i residenti protestano, inutilmente. «Perché si fatica così tanto a far rispettare le regole?», continuano a chiedersi, senza ottenere risposte adeguate.