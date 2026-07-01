A Villaggio Pescatori serata di blues & soul 

Musica afroamericana, con il blues che diventa racconto, memoria ed emozione. Oggi, al Villaggio Pescatori di Giorgino, va in scena il festival “Si muove la città” con un doppio appuntamento che unisce il concerto dal vivo e la narrazione, con protagonisti la Francesco Piu Band, realtà del blues contemporaneo italiano, e lo spettacolo “Blues & Soul – La musica dell’anima”, ideato e interpretato da Vittorio Pitzalis e Giuliano Pornasio.

Si inizia alle 20,30. “Blues & Soul – La musica dell'anima” è un viaggio attraverso la nascita e la tradizione del blues, un linguaggio universale capace di raccontare storie di vita, sofferenza, speranza e identità. Musica e narrazione si intrecciano per accompagnare il pubblico alla scoperta delle origini di uno dei generi più influenti del Novecento, nato dall'esperienza delle comunità afroamericane e diventato patrimonio culturale mondiale. Attraverso brani eseguiti dal vivo e racconti, prendono voce uomini e donne ai margini, viaggiatori, sognatori, anime segnate dal tempo, dalla strada e dai campi di cotone. Lo spettacolo propone un piccolo viaggio nella storia del blues, mettendone in luce il valore umano e culturale oltre che musicale.

A completare la serata sarà il concerto della Francesco Piu Band, formazione guidata dal chitarrista e cantante sardo riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali interpreti del blues contemporaneo. La sua musica, capace di fondere tradizione e sonorità moderne, rappresenta il naturale proseguimento del percorso raccontato da Blues & Soul, offrendo al pubblico un’esperienza che attraversa le radici e l'evoluzione di questo straordinario patrimonio musicale.

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