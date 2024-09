A Villacidro l’omaggio a Riva, il libro di Agus, musica e teatro 

Prosegue a Villacidro programma di spettacoli, incontri con gli autori e concerti, tutti aperti al pubblico gratuitamente, che fa da corollario alla XXXIX edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì. La seconda settimana di appuntamenti offre una due giorni con quattro variegati spunti. Si parte stasera, alle 18, al Mulino Cadoni, con “Ricordando Gigi Riva”: un incontro dedicato alla memoria del campione scomparso a gennaio e pianto da tutta l’Isola. Parteciperanno il figlio Nicola, Stefano Melis (dg del Cagliari Calcio) e Adriano Reginato, portiere del Cagliari dello scudetto. Conduce Gianluca Scroccu.

Alle 21.30 - nel cortile di Casa Dessì, in via Roma 65 - andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mistero buffo” di Dario Fo e Franca Rame, proposto da Matthias Martelli per la regia di Eugenio Allegri. Martelli, attore, drammaturgo, giullare, è nato a Urbino nel 1986. Domani sarà la volta di Francesca Agus, che presenterà, alle 18, al Mulino Cadoni, “Un raro esemplare” (Condaghes), in dialogo con la giornalista Valentina Frau e con letture affidate a Dario Cosseddu. Alle 21,30 - sempre a Casa Dessì - spazio alla musica, con il concerto della cantautrice Bianca Frau, accompagnata alle tastiere e alla batteria elettronica da Jean Prat. Bianca Frau, 30 anni, sassarese, è una cantautrice che unisce alla solida preparazione musicale una freschezza compositiva e una vocalità dai tratti fortemente personali, che rendono le sue composizioni originali e poco accostabili alle produzioni di tendenza. In caso di pioggia gli spettacoli programmati nel cortile di Casa Dessì si terranno al teatro Don Bosco, in via Asproni.

