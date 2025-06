A Villacidro il segreto è unire le forze 

L’unione fa la forza. A Villacidro funziona così, ognuno svolge il suo compito, ma quando c’è da lavorare per il bene comune non esistono divisioni. E la collaborazione tra F.C. Villacidro e Villacidrese sta portando a risultati concreti. «Tutto merito di mio figlio Nicola e di quello di Siro Marrocu, Matteo, che otto anni fa avevano capito che le due società potessero viaggiare insieme pur mantenendo la propria identità», le parole del dirigente di lungo corso Valter Saiu, ospite a Radiolina nel programma “Giovani di categoria”.

Le origini

Nato nel 1996 come società di calcio femminile, il Football Club Villacidro è stato creato da una costola del Villacidro che dal 1936 rappresentava un riferimento per il calcio nel territorio, una delle più anziane società in Sardegna. Dopo soli due anni la serie B, poi serie A2 e un ventennio di campionati nazionali. Poi, come accade, i soldi sono determinanti nello sport e se mancano ci si deve adeguare, come ha confermato lo stesso Saiu: «Sinché c’era il sostegno pubblico abbiamo tenuto alto il livello, ma da quando sono stati tagliati i contributi la società si è mossa diversamente».

Il focus

Allora meglio concentrarsi sui giovani e da dieci anni, il focus è su di loro. Circa 150 tra atlete e atleti tesserati, 12 collaboratori, la società presieduta da Nicola Saiu si occupa dei bambini sino ai 12 anni, la Villacidrese del settore giovanile e della prima squadra. Ancora Valter Saiu: «I bambini arrivano al campo quando hanno 4 anni per introdurli allo sport. Poi crescono con noi ed arrivano al settore giovanile per spostarsi alla Villacidrese, circa una ventina all’anno. Da quest’anno anche l’esperimento con calcio a 5 che ha già prodotto ottimi risultati».

Campo e camp

Il comunale (appena rifatto in sintetico) è la base degli allenamenti, ma anche del camp estivo organizzato dal Villacidro, ma non è incentrato solo sul calcio: «Siamo stati i precursori delle settimane estive, da poco meno di dieci anni abbiamo come scopo che il bambino si sfoghi, giochi, si diverta con gli altri confrontandosi. Le attività sono in autogestione, certo con delle persone che vigilano, ma decidono loro come impiegare il tempo. Questa estate grazie alla collaborazione con il Comune di Buggerru, organizzeremo anche un campeggio al mare dove parteciperanno anche tutti i giovani di quel paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA