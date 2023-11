A Villa Satta torna il Vintage day 

Torna il Vintage Day, l’iniziativa di Ied dedicata alla moda etica e sostenibile, al riciclo e al riuso. Protagonisti sette espositori di capi vintage, preloved, slow fashion e upcycling, ovvero le nuove tendenze della moda per una buona educazione verso la sostenibilità. Ma anche un’occasione per l’istituto europeo di design di aprirsi alla città in un pomeriggio di incontro, dialogo e acquisti consapevoli.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo 6 dicembre, a partire dalle 16,30, quando la sede Ied di Villa Satta (viale Trento 39) ospiterà gli espositori selezionati e i loro prodotti: Signora P, May Mask, Big Thunde, Recyclerie, Effe Glamour Vintage, Instradavintage e Migda: proposte che spaziano dall'abbigliamento ai complementi d'arredo, fino a una selezione di ricercate minuterie da borsetta e da casa.

In programma anche una lezione a cura della docente di Storia della Moda Alice Tolu, dal titolo “La democratizzazione della moda negli anni 60: quel futuro già scritto verso il modello economico del fast fashion”, con inizio in aula magna a partire dalle 17,30. A completare la giornata le selzioni musicali di ElectroCla&Athena.

«Il Vintage Day si inserisce in un programma di attività e progetti che Ied sta sviluppando nel macro tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale tanto nell’area del design quanto in quello della moda. In questo ambito si inserisce, infatti, la collaborazione con aziende del territorio regionale e nazionale, come la recente partnership con Italian Converter, azienda tessile italiana che ha dato vita a Re-Converter, un progetto dedicato al riciclo dei tessuti d’arredamento, nel quale sono stati impegnati gli studenti del corso di Fashion Design», spiega Antonio Lupinu, direttore Ied Cagliari. L’ingresso è gratuito.

