A Verona grande paura e ansia per Kean  

Verona. Terza sconfitta di fila per la Fiorentina e attimi di paura in campo per Moise Kean. La squadra di Palladino cade al Bentegodi, contro il Verona che in pieno recupero si prende tre punti fondamentali per la salvezza grazie alla gran giocata di Bernede, fortunato nel rimpallo ma bravo e freddo davanti a De Gea. L’1-0 al 95’ manda in crisi i viola che non riescono più a vincere.

Per la Fiorentina la serie negativa si allunga e la trasferta veronese è stata resa ancora più amara per l’infortunio a Kean che ha fatto rivivere momenti di ansia dopo che il giocatore classe 2000 ha ricevuto un colpo al volto che gli ha causato una ferita al sopracciglio. Dopo circa 10 minuti dall’avvio della ripresa, l’attaccante cade a terra sanguinante e viene soccorso dallo staff medico che in campo sutura la ferita. Kean esce in barella come da protocollo, rientra dopo essersi cambiato la maglia sporca di sangue. Ma dopo pochi minuti crolla a terra, da solo, dopo aver subito poco prima un altro colpo al volto anche in questo caso assolutamente fortuito. Sotto gli occhi di Edoardo Bove protagonista del dramma vissuto in Fiorentina-Inter dello scorso primo dicembre, Kean viene portato via in barella, il pubblico applaude e come fa sapere successivamente il club viola, è stato trasferito in ambulanza in ospedale per accertamenti dove gli viene riscontrato un trauma cranico. Un’altra giornata da dimenticare per Palladino che aveva riportato Kean a guidare l’attacco dopo lo stop per squalifica nella gara con il Como.

