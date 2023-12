A Verona ci penseranno per due turni 

Due giornate di squalifica per la curva dei tifosi del Verona: è la decisione del giudice sportivo dopo i cori razzisti arrivati dallo stadio Bentegodi sabato sera durante il match vinto contro il Cagliari. Episodio inqualificabile, purtroppo comune in alcuni stadi italiani, avvenuto al momento dell’espulsione del centrocampista rossoblù Makoumbou, nativo di Parigi ma originario del Congo. Mentre il giocatore lasciava il campo, da quel settore arrivavano ululati da parte di circa mille ultras giallobù (come da segnalazione dei collaboratori della Procura federale), cori che hanno coperto perfino i fischi del resto dello stadio verso il giocatore.A quel punto, la partita sarebbe dovuta essere sospesa, ma l’arbitro – l’internazionale Orsato – non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo. Difficilmente credibile. Possibile che le proteste ufficiali di Ranieri, e il resoconto dei rappresentanti della Procura, abbiano smosso le acque.

Tifoseria recidiva

È accaduto anche a Cagliari, ma questa tifoseria è recidiva. L’ultima squalifica per i sostenitori del Verona risale all’11 giugno scorso durante lo spareggio di Reggio Emilia per l’ennesimo coro razzista contro un giocatore dello Spezia. Pena sospesa, ma a distanza di sei mesi è capitato nuovamente. Eppure tra gli scaligeri giocano nove calciatori di origini africane.

Il tecnico veronese Baroni non avrebbe sentito nulla, mentre Ranieri ha sfogato tutta la sua delusione in conferenza stampa chiedendosi, da buon padre di famiglia, se nel 2023 si possa ancora discriminare così. A quanto pare sì.

