A Venezia senza paura 

«Anche Bologna aveva più stazza e fisicità, ma noi abbiamo vinto usando velocità e dinamismo»: l'ala Vasili Charalampopoulos non ha timori per la sfida di domani al Taliercio contro la vice capolista Venezia. Se c'è una trasferta dove sbloccarsi (finora appena 1/10 fuori dall'isola) quale occasione migliore, se non questa contro l'avversaria più “odiata sportivamente” degli ultimi cinque anni? Sassari e Venezia si sono contese nel 2019 scudetto (vinto dalla Reyer) e Supercoppa (vinta dalla Dinamo) e si sono incrociate due volte nei quarti dei playoff, con un successo a testa. Una rivalità che non è venuta meno neppure ora che Venezia schiera ben tre ex: il sassarese Spissu, l'ala Brooks e il centro Tessitori.

L'avversaria

La squadra lagunare ha perso in casa solo contro Napoli (81-89) e si propone come la più forte della serie A nei rimbalzi: 38,6 di media, mentre Sassari non arriva a 33 recuperi sotto i tabelloni. Eppure contro Bologna i biancoblù sono riusciti a prevalere anche alla voce rimbalzi. Charalampopoulos spiega: «Energia e aggressività sono la chiave. In allenamento Markovic ci ha fatto innalzare l'intensità e questo ha prodotto la vittoria sulla Virtus, ora dobbiamo dimostrare di essere capaci di replicare i 40 minuti con Bologna anche in trasferta».

All'andata colpaccio di Venezia al PalaSerradimigni (73-62) nonostante i 15 punti di Jefferson e un Diop da 13 punti e 8 rimbalzi, ma la Reyer rispose con la doppia doppia di Tessitori (11 punti e 12 rimbalzi) e le prove di Wiltjer e Brooks, 27 punti e 12 rimbalzi in due.

RIPRODUZIONE RISERVATA