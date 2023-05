A Venezia la seconda notte della Dinamo 

La difesa di Venezia è stata brava a limitare i tiratori biancoblù, anche se è davvero raro vedere Bendzius a secco nelle triple (era accaduto solo contro Verona e Reggio Emilia) e Kruslin sotto il 20% (solo contro Brindisi e Varese). Invece Jones da quando è rientrato dopo il secondo infortunio ha sempre steccato le gare in trasferta. L'altro rimpianto è che avere vinto la lotta a rimbalzo e aver catturato ben 16 rimbalzi offensivi e tirato 12 volte in più degli avversari non è servito per vincere viste anche le percentuali modeste nel tiro su azione.

Di sicuro, per battere Venezia è meglio non arrivare a un finale in volata, perché Bramos e compagni la spuntano sempre: 6 su 6 nelle partite decise con scarto di uno o due canestri.

Otto vittorie su otto nella prima partita dei playoff: Venezia è imbattibile all'inizio di una serie. Stasera la Dinamo cerca di pareggiare i quarti scudetto: si gioca ancora al Taliercio con inizio alle 20. Perdere significa consegnare tre match ball alla Reyer: due al PalaSerradimigni (giovedì e sabato) e uno ancora in casa nella eventuale quinta partita.

Contro Sassari gli orogranata hanno vinto finora sei volte su sette in casa nei playoff, eppure lo scarto minimo della prima partita (82-79) suggerisce che il pronostico resti aperto.

Rimpianti e sospetti

Coach Bucchi ha fatto due osservazioni: «Ci siamo, possiamo giocarcela, peccato per l'antisportivo fischiato a Dowe a gioco fermo mentre eravamo a -5 con palla in mano, siamo scivolati a -9 e abbiamo fatto fatica a rientrare». Se anche l'equilibrato Bucchi dopo il vulcanico Pozzecco lancia frecciate verso l'arbitraggio al Taliercio (all'andata ha preso il secondo tecnico in oltre mille partite) non può essere una coincidenza. Una curiosità: Paternicò ha arbitrato cinque volte nei playoff contro Venezia, sempre al Taliercio, e tutte e cinque volte la Dinamo ha perso.

Cosa serve per vincere

Occorrono le triple di Kruslin e Bendzius, magari costruite meglio, con più pazienza in attacco o in transizione. Va limitato il mancino Watt che a tratti è stato devastante anche partendo in entrata e qui è soprattutto Stephens che deve aumentare la sua attenzione in difesa, perché Diop almeno ha reso la pariglia in attacco.

Serve anche un contributo maggiore di Jones e Gentile, anche perché è difficile che il sassarese Spissu e Granger ripetano la scialba prestazione offensiva, quindi bisogna bilanciare il talento degli orogranata. Occhio poi a Bramos: infallibile nelle triple dall'angolo, meno dalle altre posizioni.

