A Venezia la prima per la Dinamo 

Si parte stasera al Taliercio (inizio alle 19.30), seconda gara lunedì sempre a Venezia, ma alle 20. Quindi la novità di due giorni di pausa anziché uno prima della terza partita, in programma giovedì al palaSerradimigni con inizio alle 21. Va in semifinale chi ne vince tre. Se occorre la quarta gara si disputerà ancora a Sassari sabato 20 maggio. Se sarà necessaria la bella, anche inj questo caso due giorni di pausa anziché uno e match al Taliercio il 23 maggio. Chi passa il turno affronterà la vincente tra Milano (ha chiuso al primo posto) e Pesaro, arrivata ottava.

C'è un tabù da infrangere: quello di non avere mai battuto Venezia nei playoff. C'è una vendetta da prendere e un credito con la dea bendata da riscuotere, perché sia nella finale scudetto del 2019 (chiusa alla settima gara) sia nei quarti del 2021 la Reyer ha avuto sicuramente più fortuna, come dimostrano le quattro vittorie sulle sette totali ottenute per un solo canestro. Senza dimenticare che Venezia si è ritrovata quarta fortunosamente per un punto e anche per la penalizzazione di Varese. Ed è il momento giusto, non foss'altro perché sulla panchina della Reyer non c'è più coach De Raffaele ma Spahjia che fa giocare la squadra in maniera più libera, con meno furbate difensive.

C'è un tabù da infrangere: quello di non avere mai battuto Venezia nei playoff. C'è una vendetta da prendere e un credito con la dea bendata da riscuotere, perché sia nella finale scudetto del 2019 (chiusa alla settima gara) sia nei quarti del 2021 la Reyer ha avuto sicuramente più fortuna, come dimostrano le quattro vittorie sulle sette totali ottenute per un solo canestro. Senza dimenticare che Venezia si è ritrovata quarta fortunosamente per un punto e anche per la penalizzazione di Varese. Ed è il momento giusto, non foss'altro perché sulla panchina della Reyer non c'è più coach De Raffaele ma Spahjia che fa giocare la squadra in maniera più libera, con meno furbate difensive.

Calendario e formula

Si parte stasera al Taliercio (inizio alle 19.30), seconda gara lunedì sempre a Venezia, ma alle 20. Quindi la novità di due giorni di pausa anziché uno prima della terza partita, in programma giovedì al palaSerradimigni con inizio alle 21. Va in semifinale chi ne vince tre. Se occorre la quarta gara si disputerà ancora a Sassari sabato 20 maggio. Se sarà necessaria la bella, anche inj questo caso due giorni di pausa anziché uno e match al Taliercio il 23 maggio. Chi passa il turno affronterà la vincente tra Milano (ha chiuso al primo posto) e Pesaro, arrivata ottava.

Nell'altra parte del tabellone gli scontri sono tra Virtus Bologna e Brindisi (seconda contro settima) e fra Tortona e Trento (terza contro sesta).

Gli ex

Sono tre e li ha tutti Venezia. Il più “datato” è il centro Tessitori, che con la Dinamo ha vinto la prima Coppa Italia, quella del 2014. Tutto da gustare il duello dell'azzurro contro Diop, che potrebbe anche entrare nel giro della nazionale visto che quella del Senegal non lo ha ancora convocato. Tessitori produce 9 punti e 3,5 rimbalzi in 15 minuti, Diop sfiora i 10 punti e cattura 5 rimbalzi in 18 minuti sul parquet. L'ala Brooks è stato il collante del quintetto allenato da Sacchetti che nella stagione 2014/15 ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e scudetto. Infine il sassarese Marco Spissu, che con la squadra della sua città ha vinto Europe Cup Fiba e Supercoppa Italiana nel 2019, trofeo conquistato proprio nella finale contro Venezia.

Squadre a confronto

Venezia ha 8/9 nel finale di campionato, Sassari ha sempre vinto in casa nel girone di ritorno ma ha perso le ultime cinque trasferte. In attacco la produttività è simile, anche perché si fronteggiano le due formazioni più precise nel tiro da tre punti (le uniche che raggiungono o superano il 40%). Le differenze sono davvero minime e col fatto che coach Bucchi ha recuperato tutto, può ruotare almeno undici giocatori e quindi pareggiare la lunghezza dell'organico orogranata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata