A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda 

Una ferita ancora aperta nella storia del nostro Paese. Perché se è pur vero che si è giunti a una conclusione giudiziaria (il Mostro di Firenze è, anzi fu, Pietro Pacciani) non si è ancora arrivati non solo a una pacificazione con quei fatti (troppo lunga e disumana la scia di sangue) ma neppure all’accettazione che tutta la verità (ma proprio tutta) sia venuta a galla e dunque abbia dato giustizia a vittime e parenti. Furono 16 le persone uccise in 8 duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 per mano del serail killer. Ed ecco perché oggi a Venezia alla Mostra internazionale del cinema le attenzioni sono rivolte alla prima de “Il Mostro”, la serie evento dell’autunno (dal 22 ottobre in tv) firmata dal maestro Stefano Sollima che ripercorre tutta la prima fase delle indagini, quella della famigerata pista sarda .

La cronaca

Fatti che da isolani ci riguardano assai da vicino. E se alla fine non fu provato che fu per mano di un emigrato sardo che prese via la strage del Mostro, resta che la prima vittima Barbara Locci (e il suo amante, Antonio Lo Bianco) era una ragazza della nostra terra. Siamo a Sigma nel 1968. Nel 1970 a venir condannato (14 anni) fu il marito della donna, Stefano Mele, originario di Fordongianus. Mele risparmiò il suo stesso figlio, Natalino, che dormiva nel sedile di dietro dell’auto dove la coppia si trovava nel momento dell’agguato. Mele prima negò ogni responsabilità e accusò altri due amanti della moglie, i fratelli Vinci, anche loro emigrati sardi. Alla fine confessò. Ma nel momento in cui si pensò di aver dato un volto al Mostro ecco che gli omicidi delle coppie appartate nelle campagne fiorentine ripresero e tutto crollò. In breve (molto in breve) questi i fatti con un recente epilogo: secondo un test del Dna, Natalino non è il figlio di Stefano Mele.

La trasposizione

Facile capire dunque perché un regista scrupoloso come Sollima abbia voluto un cast al 90 per cento sardo. Spetta all’attrice Francesca Olia (cagliaritana, classe 1996, già protagonista del film “Timor”) il ruolo di Barbara Locci, originaria di Villasalto, che morì quando aveva 32 anni. Agli attori cagliaritani Giacomo Fadda e Valentino Mannias il compito di indossare i panni dei fratelli Francesco e Salvatore Vinci, orginari di Villacidro. Fadda, classe 1989, è noto per aver partecipato ai film “Mille bolle blu” (1993), “To Rome with love” (2012), “Amori e metamorfosi” (2014) nonché a diverse produzioni francesi (da tempo si è infatti trasferito a Parigi) come “Maria Montessori - La nouvelle femme” (2023), “ZAD - Un posto per cui lottare”, 2023. Valentino Mannias (nato nel 1991 e originario di Serramanna) ha una robusta fama per il suo impegno teatrale, un talento di raro spessore, non a caso ha vinto il Premio Ubu come miglior attore o performer under 35. Marco Bullitta e Antonio Tintis sono, invece, i fratelli Stefano e Giovanni Mele. Bullitta (sassarese, classe 1981) lo abbiamo potuto apprezzare di recente ne “Il muto di Gallura” e in passato in “Andarevia” e “Ti ricordi di Adil?”. Tintis (del 1976) è romano di origini sarde. Lo ricordiamo nel film Rai “Fabrizio De André - Principe libero” e di recente nel film Sky “La coda del diavolo”. E questi sono i protagonisti insieme al piccolo Giordano Mannu a cui spetta interpretare Natalino Mele. Ma anche gli altri attori sono sardi, ed ecco Giuseppe Boy, Alessandro Cucca, Luca Pusceddu, Adele Piras, Barbara Pitzianti, Monica Demuru, Sabina Zicconi e Marta Proietti Orzella. Attenzione: un’ultima nota rispetto al coinvolgimento del nostro territorio, alcune scene de “Il Mostro” sono state girate a Villacidro.

