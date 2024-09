A Venezia è il giorno di Lady Gaga  

Dal “palcoscenico” olimpico al red carpet il passo è breve. Venezia si prende le stelle dello sport e, dopo l’immancabile Gimbo Tamberi con signora, tocca alla pallavolista oristanese Alessia Orro presentarsi (per una volta senza medaglia d’oro) sulla passerella più glamour del cinema italiano. Bellissima in azzurro e paillettes, i capelli sciolti sulle spalle, un trucco leggero. Per lei gli applausi del Lido.

«Eccola, è lei!»

Poi arriva Lady Gaga. E non ci sono rivali. Tutta l'area rossa intorno al Palazzo del Cinema è affollata, con i fan che si sono piazzati dalle 8 di questa mattina e c’è anche chi ha dormito accampato: un ingorgo che ha messo a seria prova la sicurezza anche perché la star ha voluto firmare più autografi possibile piuttosto che mettersi in posa. Cappello scultura nero come l'abito vaporoso, con un effetto disneyano dark da villain come del resto nel suo ruolo per il film, accompagnata dal fidanzato Michael Polansky, Lady Gaga è stata la regina della premiere di “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips, secondo capitolo in concorso per il Leone d'oro a Venezia ‘81 e in sala dal 2 ottobre con Warner, rubando la scena al fantastico protagonista Joaquin Phoenix.

Cicciolina e le altre

In seconda serata, in fascia protetta si direbbe in televisione, passa in concorso “Diva Futura” con la regia di Giulia Steigerwalt, quarto dei cinque italiani, racconto dell'avventura di Riccardo Schicchi e della sua agenzia di attrici porno nell'Italia degli anni '80. Sul red carpet accanto ai protagonisti, guidati da Pietro Castellitto nel ruolo del fotografo, produttore, visionario creatore di icone, ecco due dive di quell'epoca, Ilona Staller, mitica Cicciolina e Eva Henger che di Schicchi è stata anche moglie.

La gara

Terzo film in gara è “The Quiet Son” (“Jouer avec le feu”) di Muriel e Delphine Coulin, in sala nel 2025 con I Wonder, con Vincent Lindon genitore di due figli adolescenti, il primo che sogna la Sorbona ed è il più bravo del liceo, il secondo che non ha finito la scuola e imbocca la strada sbagliata unendosi a gruppi di estrema destra: un crescendo drammatico che pone al centro il ruolo della paternità, dell'essere genitore oggi e la facile preda di ideologie violente che possono essere i giovani. «Un film necessario», ha detto Lindon auspicando, «con i figli dialogo e amore sopra ogni cosa e zero social».

RIPRODUZIONE RISERVATA