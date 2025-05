A Uta termina l’epoca di Saba in panchina 

Uta. Dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni si chiude l’era di Carlo Saba sulla panchina dell’Uta. Il tecnico ex Atletico Cagliari, protagonista assoluto della cavalcata biancoverde dalla Terza categoria fino alla Promozione, lascia il timone della squadra al termine di una stagione complicata ma conclusa con la tanto agognata salvezza al termine dei playout contro l’Idolo, con un 2-2 complessivo che ha premiato la sua formazione grazie al miglior posizionamento in classifica al termine della stagione regolare.

Epilogo positivo di un campionato tortuoso in cui i l’Uta ha chiuso al quattordicesimo posto con un bilancio di undici vittorie, otto pareggi e quindici sconfitte. «La decisione è stata presa insieme coi dirigenti e senatori della squadra», sottolinea Saba, «dopo 4 anni bisogna chiudere un capitolo. Avrei avuto la possibilità di continuare ma dopo una stagione chiusa con gli spareggi e una salvezza all’ultimo secondo è meglio andare via da vincitore lasciando il ricordo di aver portato Uta dove merita di stare. Per il futuro valuterò tutte le offerte che arriveranno. Il prossimo incarico deve essere un progetto serio e ambizioso, così come è Uta».

Il presidente

Testa ora alla prossima stagione, con il presidente Marco Baroncelli che traccia le linee guida per un campionato più tranquillo: «Alla fine ci siamo salvati e questa è la cosa più importante. Ci teniamo tantissimo a ringraziare Carlo Saba per il lavoro svolto in questi anni. È stata una decisione presa insieme, senza nessuna discussione. Siamo già in contatto con alcuni allenatori e presto prenderemo una decisione. Calcisticamente la Promozione è il livello più alto per Uta e di questo andiamo fieri. Speravamo che l’obiettivo arrivasse un po’ prima ma, alla fine dei conti, possiamo dire che la stagione è stata positiva. Questo è un campionato giovane e dinamico dove servono corsa, intensità e freschezza: non a caso hanno prevalso le squadre più giovani e affamate. La nostra rosa era all’altezza, anche se più anziana rispetto ad altre. Tuttavia non ho niente da rimproverare ai nostri ragazzi, che hanno sempre dato tutto. La speranza per la prossima stagione, oltre alla riconferma della categoria, è cominciare a valorizzare qualche talento del settore giovanile».

