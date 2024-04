«A Uta intervenga  il presidente della Repubblica» 

Il Comune di Uta si rivolge al presidente della Repubblica per fermare l’impianto fotovoltaico “Sardinia Agrivolt” della potenza di 99,792 megawatt che dovrebbe essere realizzato in località Su Coddu de sa Feurra. Nessuna stranezza giuridica, nessuna invenzione da leguleio: il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, come stabilisce il decreto del presidente della Repubblica 1199/71, è una possibilità offerta per impugnare un atto amministrativo diventato definitivo.

La situazione

Un passo quasi obbligato quello dell’amministrazione di Uta che, attraverso una delibera di Giunta, vista l’assenza nell’organico comunale di un legale ha stanziato 7.272,25 euro per affidare l’incarico a un avvocato amministrativista. Tutto comincia il 9 marzo 2022 quando la società di San Giovanni Teatino (Chieti) “Ipc Agrivolt” presenta al ministero della Transizione ecologica l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Uta. Oltre, un anno più tardi, il 3 maggio 2023, il Comune di Uta ha comunicato al ministero il parere non favorevole dell’impianto. Nonostante questo il 23 novembre il ministero della transizione Ecologica ha notificato il decreto di compatibilità ambientale. E, a quel punto, al Comune di Uta è rimasto un solo strumento, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Il progetto

A raccontare le intenzioni della società abruzzese è l’avviso al pubblico che la “Ipc Agrivolt” ha pubblicato il 10 maggio 2022. L’area individuata per creare l’impianto fotovoltaico è nella parte occidentale del paese, al confine con il Comune di Capoterra, a ridotto della zona industriale di Macchiareddu. Secondo il progetto, dovrebbero essere installati «181.440 moduli in silicio monocristallino con tecnologia half cell», si legge nell’avviso, «della potenza di picco totale di 550 watt picco cadauno». Dopo aver spiegato il posizionamento dei pannelli, la società aggiunge che «la potenza nominale installata sarà pari a 99,792 megawatt di picco per una superficie complessiva, comprese le opere accessorie, di circa 179,53 ettari distribuita in 2 aree: lotto A (155,24 ettari) e lotto B (24,29 ettari)».

Il Comune

Un progetto che non è piaciuto per nulla al Comune. «La nostra amministrazione», afferma l’assessore all’Efficientamento energetico Andrea Onali, «è sempre stata sensibile ai temi dell’energia pulita e dell’ambiente. Ma, allo stesso tempo, siamo sempre stati attenti a tutelare il nostro patrimonio culturale, archeologico, paesaggistico e naturalistico». Un aspetto fondamentale anche perché in zona ci sono altri impianti. «Abbiamo già dato tanto», riprende Onali, «per le energie rinnovabili, gran parte dell’area Cacip ricade nel nostro Comune. Nella zona industriale sono stati presentati e realizzati progetti per vari impianti, e altri verranno proposti e portati avanti. Perciò riteniamo inopportuno utilizzare aree di interesse naturalistico e archeologico per impianti che sulla carta vengono definiti agrifotovoltaici ma sul piano pratico è difficile portare avanti coltivazioni agricole compatibili con questo territorio». Conclude: «Non diciamo no a prescindere ma tante persone si sono trasferite qui per la natura che ci circonda: dobbiamo tutelare il nostro territorio».

