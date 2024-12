A Uta il primato nazionale del consumo di suolo 

Più di Roma. E più di tutti gli altri 7.903 territori municipali della Repubblica: Uta è il primo Comune italiano per consumo di suolo. E la causa è il fotovoltaico: un’invasione di pannelli che nell’ultimo anno ha fatto schizzare il centro in provincia di Cagliari al top della classifica nazionale.

Di questo record però non si può esultare. Lo dice l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione dell’ambiente, che ieri ha presentato il suo periodico dossier sul territorio naturale aggredito da cemento e altre opere dell’uomo. E qui c’è un paradosso. Perché nella relazione che accompagna i dati si legge che «la tutela del patrimonio ambientale, del paesaggio e il riconoscimento del valore del suolo e del capitale naturale sono compiti e temi a cui richiama l’Europa, rafforzati dal Green Deal». A Uta quindi si consuma il solo, con impianti per la produzione di energia rinnovabile, in nome delle stesse direttive che quello stesso suolo lo dovrebbero tutelare.

Al di là delle contraddizioni, ci sono i dati. Nel corso delle rilevazioni nel periodo 2022-2023, spiega il dossier, «i comuni di Uta, Ravenna e Roma hanno registrato i livelli più elevati». Ma quello del comune sardo è un caso che viene considerato particolare: perché è quello «con il maggiore incremento, con 106 ettari di suolo consumato. Questo dato appare in linea con le tendenze dello scorso anno, quando Uta si collocava già tra i primi tre comuni per estensione di superfici artificializzate nel periodo 2021-2022».

La progressione verso il primato è stata costante, rapida. E ha una causa precisa. I tecnici dell’Ispra spiegano che «la crescita è in gran parte attribuibile all’installazione di impianti fotovoltaici a terra concentrati nella zona industriale a sud del centro abitato ma anche», aggiungono, «a opere di espansione dell’area industriale, comprese strade di accesso e nuovo edificato». Per capire la dimensione del fenomeno si può andare a vedere qual è il secondo territorio più aggredito: Ravenna incrementa la sua superficie consumata di altri 89 ettari. Ma qui ci sono di mezzo un porto, un’autostrada e un nuovo quartiere. A Uta, invece, quasi solo pannelli.

