Atletica.
17 novembre 2025 alle 00:23

A Uta il poker di Solla 

Quarto successo di fila nella “mezza” per l’atleta di casa 

Nell’ordine d’arrivo, il numero 1 ha accanto lo stesso nome che aveva nell’elenco dei partecipanti: Claudio Solla si conferma il re della Maratonina Città di Uta, cioè il proprio paese d’origine. Ieri l’alfiere del Cagliari Marathon Club, che aveva cominciato a fare atletica proprio nella società organizzatrice (la Polisportiva Uta 2000), ha firmato il quarto successo consecutivo. Lo ha fatto correndo i canonici 21,097 km (due giri da 10,5) in un’ora 11’ e 12”, 27 secondi meglio del sempre combattivo Pasquale Rutigliano e 55 di Mario Lagana.

Più netto, tra le donne, il successo della favorita viareggina Elisa Spazzafumo: la trentenne adottata dalla Sardegna e dall’Atletica Edoardo Sanna Elmas ha inflitto 3’34” di distacco a Eleonora Gardelli e 4’12” all’ironwoman sinnaese Lisa Orrù, comunque sempre sul pezzo. Più staccate le altre.

Nella gara da 10,5 km, Edoardo Cittadini ha permesso la doppietta al Cagliari Marathon Club (che allestirà il 7 dicembre la prossima “mezza” sarda, la “Cagliari Respira”), mentre Giorgia Pilia ha vinto tra le donne. Starter d’eccezione, un acclamatissimo Lorenzo Patta, olimpionico della 4x100 nel 2021. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo 21,1 km

Maschile : 1. Claudio Solla (M40, Cagliari Marathon Club) 1.11’12” , 2. Pasquale Rutigliano (M45, Atl. Pro Canosa) 1.11’39”, 3. Mario Lagana (Atl. Edoardo Sanna Elmas) 1.12’07”, 4. Michele Cuccu (M35, Marathon Portoscuso) 1.12’37”, 5. Marco Mattu (M45, Cagliari Marathon Club) 1.12’42”, 6. Francesco Pinna (M45, Atl Guspini) 1.13’20”, 7. Marco Podda (Runners) 1.14’21”, 8 Simone Saiu (M45, Gpd Assemini) 1’14”36, 9. Tiziano Melia (M45, Atl. Buddusò) 1.15’23”, 10. Fabiano Serra (M35. Atl. E. Sanna) 1.15’47”. Femminile : 1. Elisa Spazzafumo )Atl. E. Sanna Elmas) 1.18’57”, 2. Eleonora Gardelli (F40, Pol. Moving) 1.22’31”, 3. Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) 1.23’09”, 4. Marta Ibba (Atl. Buddusò) 1.30’33”, 5. Silvia Piras (F45, Cagliari Atl. Legg.) 1.35’02”, 6. Emanuela D’Alessandro (F40, Runners Oristano) 1.37’18”, 7. Daniela Perinu (F50, Alghero Marathon) 1.37’26”, 8. Chiara Affinito (F40, Cagliari Mar. Club) 1.39’28”, 9. Lucia Murgia (F45, Atl. Buddusò) 1.40’14”, 10. Elisabetta Atzori (F35, Cagliari Mar. Club) 1.41’31”.

Ordine d’arrivo 10,5 km

Maschile : 1. Edoardo Cittadini (Cagliari Marathon Club) 34’36”, 2. Riccardo Spanu (Pm, Isolarun) 36’04”, 3. Omar Gessa (Atl. Pula) 37’00”, 4. Matteo Pusceddu (M45, atl. Arbus) 37’54”, 5. Mirko Schirru (M45, Atl Edoardo Sanna Elmas) 38’12. Femminile : 1. Giorgia Pilia (F35, Isolarun) 42’38”, 2. Chiara Setti (Pf, Francesco Francia) 43’17”, 3. Enrica Pintor F40, Isolarun) 43’39”, 4. Adriana Guadalupe Dessì (Pf, atl. Ogliastra) 44’37”, 5. Orietta Paderi (F50, atl. Selargius) 46’16”.

