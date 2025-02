A Ussana vogliono tornare in alto: «In questa comunità il calcio conta»  

Passione, sacrificio e senso di appartenenza. Su questi valori si fonda l’opera della ASD Ussana Calcio, società che rappresenta da tanti anni un punto di riferimento sportivo per la comunità ussanese.

Nata intorno agli anni ’40 grazie a un gruppo di appassionati che decise di dare vita a una squadra che potesse rappresentare il paese nelle competizioni locali, la crescita maggiore si registrò negli anni ’80 e ’90. Da pochi anni una nuova dirigenza ha preso in mano la società, ricreando anche la scuola calcio che mancava da tanto tempo.

Forze nuove e piene di entusiasmo guidate dal presidente Antonio Dessolis, che è intervenuto in diretta nella trasmissione “Giovani di Categoria”, in onda su Radiolina e Videolina. «A Ussana il calcio è molto sentito e quindi per noi il desiderio è di riportarlo ai livelli che si merita. Abbiamo iniziato tre anni fa e la scuola calcio era la nostra prima esigenza. Il nostro obiettivo è avere in prima squadra giovani che siano cresciuti con noi perché questo alla lunga fa la differenza».

Obiettivi

La missione del club non si limita solo alla competizione sportiva, ma include anche la formazione dei giovani talenti e la promozione di valori come il rispetto, il fair play e lo spirito di squadra.

«Partiti con pochi atleti, ora contiamo 160 tesserati», prosegue Dessolis, «partiamo dai bimbi di quattro anni, tutte le categorie sono ben rappresentate fuorché quella degli allievi che contiamo di ricreare la prossima stagione con i giovanissimi di quest’anno».

In questo percorso di crescita è stato fondamentale l’affiliazione all’Academy del Cagliari. Sempre Dessolis: «Orgogliosamente Cagliari Academy. Tutto è nato con una chiacchierata e grazie anche a Mondo Mameli, per tanti anni preparatore dei portieri al Cagliari. Un’opportunità di crescita per noi che iniziavamo senza esperienza e anche per i nostri tecnici che con i corsi organizzati dalla società rossoblù, possono accrescere le loro competenze. In più, un’occasione per i nostri giovani calciatori. Da poco alcuni nostri ragazzi sono stati convocati per la prima volta nella rappresentativa dell’Academy».

Il campo

Ma le belle notizie non finiscono qui. Dopo tanto tempo la società giallorossa è rientrata nella disponibilità anche del campo comunale. Ancora Dessolis: «Un sospiro di sollievo perché sino a poche settimane fa ci allenavamo ancora in un’altra struttura, con due campi piccoli in sintetico. Adesso siamo tornati a giocare nel campo regolamentare, più divertente e tecnicamente adatto per i ragazzi, ma anche per la prima squadra che doveva girare nei paesi limitrofi per potersi allenare e giocare in un campo adeguato».

E a proposito della prima squadra, per il presidente i propositi sono chiari: «Dopo la retrocessione della scorsa stagione, l’obiettivo non era quello di ritornare subito in Prima categoria, ma di giocarcela e di ricreare entusiasmo. E’ un gruppo di bravi ragazzi, sta andando molto bene, abbiamo perso solo due partite, ma davanti ci sono due corazzate. Ma la soddisfazione più grande è che qualche ragazzo della juniores abbia già esordito in prima squadra, a dimostrazione che c’è sempre attenzione per i ragazzi più talentuosi».

