a uri vittoria fondamentale: la nuorese tallona la capolista 

Atletico Uri 2

Nuorese 3

Atletico Uri (4-3-3) : Cherchi, Ravot, Marini (35’ st Lintas), Iacob, Canavessio (37’ st Meloni), Arnaudo, Federico Piga, Campana, Mudrinski, Leomanni, Ricci. In panchina Atzeni, Dore, Brondani da Luz, Carlo Piga, Fabio Scanu, Lambroni. Allenatore Paba.

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Catte, Puddu, Carraro, Dessolis, Aru, Cadau (7’ st Filia), Tanda, Caggiu, Falchi, Manca. A disposizione Ruggiu, Argiolas, Demurtas, Caddeo, Moreddu, Floris, Todde, Pilu. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Simonelli di Isernia.

Reti : pt 8’ Campana, 14’ Manca; st 29’ Caggiu, 33’ Falchi, 41’ Lintas.



Uri. La Nuorese vince 3-2 a Uri. Padroni di casa in vantaggio all’8’ con Campana, pronto al colpo di testa sul primo palo su traversone dalla destra di Ravot. Pari ospite sei minuti dopo: Campana prova a beffare con un pallonetto Mascia che si supera, la difesa ospite libera con fatica e, sulla ripartenza, Manca salta l’avversario diretto e calcia a rete un rasoterra che Cherchi tocca, ma non devia.

Al 74’ Nuorese in vantaggio con Caggiu innescato in area. Passano 4 minuti e la Nuorese cala il tris: fuga di Caggiu sulla destra, palla in mezzo per Falchi, che insacca. A quattro minuti dalla fine, l’Atletico Uri (che ha centrato anche due pali nella ripresa con Mudrinski e Ricci) riapre la sfida con Lintas, che insacca di testa su azione d’angolo. Forcing finale, ma il risultato non cambia.



