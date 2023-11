A “Unione Cult” il Circo Letterario 

Un festival che ha come epicentro il quartiere cagliaritano di Sant’Avendrace e che ha trasformato il teatro degli Intrepidi Monelli in un tendone circense ricco di scrittori e scrittrici. Ed ecco il Circo Letterario un festival che animerà la città in questa fine settimana.

Proprio per ciò è il poeta e scrittore Andrea Melis, direttore artistico della manifestazione, l’ospite della giornalista Francesca Figus (nella foto) di questo pomeriggio a “Unione Cult” in onda alle 14.30 su Radiolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA