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01 ottobre 2026 alle 00:11

A “Unione Cult” c’è Serra Ylmaz 

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Serra Ylmaz è una delle figure più magnetiche e cosmopolite del cinema e del teatro contemporaneo, universalmente nota per essere la musa ispiratrice del regista Ferzan Ozpetek. Nata a Istanbul nel 1954, l’attrice turca incarna un perfetto ponte culturale tra Oriente e Occidente, parlando correntemente turco, italiano, francese e inglese. Oggi, alle 14.30, è l’ospite di Francesca Figus nel salotto di “Unione Cult”. Tra cinema, sogni, teatro. E le adorate pardule...

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