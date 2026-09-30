A “Unione Cult” c’è Serra Ylmaz 

Serra Ylmaz è una delle figure più magnetiche e cosmopolite del cinema e del teatro contemporaneo, universalmente nota per essere la musa ispiratrice del regista Ferzan Ozpetek. Nata a Istanbul nel 1954, l’attrice turca incarna un perfetto ponte culturale tra Oriente e Occidente, parlando correntemente turco, italiano, francese e inglese. Oggi, alle 14.30, è l’ospite di Francesca Figus nel salotto di “Unione Cult”. Tra cinema, sogni, teatro. E le adorate pardule...