Sandro Cappai è uno dei comici italiani più acclamati della scena stand up comedy e, dopo un lungo tour che lo ha portato in giro per tutto il Paese, domani e sabato ritorna nella sua Cagliari per un doppio appuntamento al Teatro Doglio. Un successo annunciato dato che da mesi sono andati esauriti tutti i posti per entrambi gli show.

Cappai è ospite oggi alle 14.30 del programma “Unione Cult” di Radiolina condotto da Francesca Figus e Francesco Abate (con Cappai nella foto) .