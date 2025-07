Nuova puntata questo pomeriggio alle 14.30 per il programma “Unione Cult” condotto ai microfoni di Radiolina da Francesca Figus e Francesco Abate (nella foto) .

Ospite la scrittrice di successo Alessia Gazzola che arriva in Sardegna per presentare la trilogia del suo nuovo personaggio, Miss Bee, ambientato a Londra nel 1920. Gazzola sarà domani alle 19 al Teatro Doglio (sold out) a Cagliari, mentre sabato a Sanluri, sempre alle 19, al giardino del Castello.