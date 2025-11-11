A undici anni convocato nella nazionale di skateboard  

Dalla Sardegna al Giappone per i mondiali di skateboard con la nazionale italiana. Alessandro Mudu, tesserato per la Onlyskatepark di Uta, è il nuovo talento che brilla nello sport. Per la Sardegna è un orgoglio. Il giovane skater ha vinto vari tornei, tra cui il titolo di Campione Italiano nella categoria Junior nel 2024 e ha messo alla prova le sue abilità gareggiando con i "grandi" al World Skate a Roma, Mudu non si è fermato. Anche quest'anno, ha regalato uno spettacolo mozzafiato, piazzandosi al secondo posto nel Campionato Italiano di Skateboarding nella categoria Open Maschile. E ora è pronto ad andare in Giappone.

«Questo risultato è ancora più impressionante considerando che ha gareggiato contro atleti più esperti e più grandi di lui», spiega Raffaele Cocco, presidente dell'Onlyskatepark di Uta. «La sua performance non è solo una dimostrazione di abilità tecnica, ma anche di maturità e sangue freddo, qualità rare per un ragazzo della sua età». Raffaele Cocco ricorda: «Il suo percorso è una fonte di ispirazione e il suo nome risuona sempre più forte nel mondo dello skateboard. Con la sua bravura e la sua passione, Alessandro Mudu è destinato a raggiungere traguardi sempre più alti, portando il nome della Sardegna sul palcoscenico nazionale e internazionale».

Per l’assessore Andrea Onali: «Siamo orgogliosi di poter dare alla comunità e ai giovani uno skatepark al chiuso dove praticare lo sport a prescindere dalle condizione meteorologiche». (l. e.)

