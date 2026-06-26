A una ditta pugliese la riscossione dei tributi comunali 

Mancano le professionalità interne e il Comune di Nuraminis affida a una società esterna la riscossione dei tributi e tasse locali. Costo del servizio: 111mila euro. Durata: due anni.

La decisione «si è resa necessaria per la rescissione consensuale del contratto con l’azienda che ha gestito finora il servizio» vista la sua «difficoltà a reperire personale qualificato», il commento del sindaco Stefano Anni. Il quale poi spiega che il compito era stato già «esternalizzato da diverso tempo».

Il personale

L’iniziativa sottintende che anche all’amministrazione di Nuraminis mancano evidentemente professionalità interne adatte riscuotere le entrate tributarie: Imu, Tari e Tasi. Così sarà la Serphin Srl di Taranto a indagare sull’evasione, voluta o inconsapevole, delle imposte. “Affidamento diretto del servizio di supporto alla gestione, ordinaria, spontanea, accertativa e coattiva per la riscossione delle entrate tributarie, bonifica e allineamento della banca dati in affiancamento all’ufficio Tributi” è l’oggetto dell’atto emanato dal Municipio che, va detto, mantiene ferma la gestione diretta del servizio.

Il lavoro

Il cui costo «è alto», ammette Annis, che ha tenuto per sé la delega assessoriale al Bilancio, «ma se si analizza il compito da svolgere ci sta tutto. Occorre tenere conto che la società fornisce un dipendente che cura i rapporti con l’utenza e altri che lavorano da remoto sulla banca dati. Operazioni rese sempre più complesse dall’aumento del carico di adempimenti». C’è poi da considerare la mole di norme e di burocrazia in materia di riscossione dei tributi. «In continua evoluzione», prosegue il sindaco, «per redigere un Piano finanziario della Tari, che comprenda anche la gestione delle somme destinate al bonus rifiuti, serve un ingegnere informatico che abbia una ampia formazione in materia».

Altro nodo, fondamentale per una corretta riscossione ordinaria e coattiva dei tributi, è l’aggiornamento costante dei dati contenuti nel software gestionale in uso all’Ente attraverso le piattaforme di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. «Purtroppo assistiamo a un preoccupante appesantimento burocratico dei procedimenti», conclude Anni: «Non basta più un solo dipendente per aggiornare la banca dati e avere un riscontro con l’Agenzia del territorio sulle verifiche contabili dei versamenti».

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