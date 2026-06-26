VaiOnline
Nuraminis.
27 giugno 2026 alle 00:12

A una ditta pugliese la riscossione dei tributi comunali 

Al Comune mancano esperti, il servizio andrà avanti due anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mancano le professionalità interne e il Comune di Nuraminis affida a una società esterna la riscossione dei tributi e tasse locali. Costo del servizio: 111mila euro. Durata: due anni.

La decisione «si è resa necessaria per la rescissione consensuale del contratto con l’azienda che ha gestito finora il servizio» vista la sua «difficoltà a reperire personale qualificato», il commento del sindaco Stefano Anni. Il quale poi spiega che il compito era stato già «esternalizzato da diverso tempo».

Il personale

L’iniziativa sottintende che anche all’amministrazione di Nuraminis mancano evidentemente professionalità interne adatte riscuotere le entrate tributarie: Imu, Tari e Tasi. Così sarà la Serphin Srl di Taranto a indagare sull’evasione, voluta o inconsapevole, delle imposte. “Affidamento diretto del servizio di supporto alla gestione, ordinaria, spontanea, accertativa e coattiva per la riscossione delle entrate tributarie, bonifica e allineamento della banca dati in affiancamento all’ufficio Tributi” è l’oggetto dell’atto emanato dal Municipio che, va detto, mantiene ferma la gestione diretta del servizio.

Il lavoro

Il cui costo «è alto», ammette Annis, che ha tenuto per sé la delega assessoriale al Bilancio, «ma se si analizza il compito da svolgere ci sta tutto. Occorre tenere conto che la società fornisce un dipendente che cura i rapporti con l’utenza e altri che lavorano da remoto sulla banca dati. Operazioni rese sempre più complesse dall’aumento del carico di adempimenti». C’è poi da considerare la mole di norme e di burocrazia in materia di riscossione dei tributi. «In continua evoluzione», prosegue il sindaco, «per redigere un Piano finanziario della Tari, che comprenda anche la gestione delle somme destinate al bonus rifiuti, serve un ingegnere informatico che abbia una ampia formazione in materia».

Altro nodo, fondamentale per una corretta riscossione ordinaria e coattiva dei tributi, è l’aggiornamento costante dei dati contenuti nel software gestionale in uso all’Ente attraverso le piattaforme di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. «Purtroppo assistiamo a un preoccupante appesantimento burocratico dei procedimenti», conclude Anni: «Non basta più un solo dipendente per aggiornare la banca dati e avere un riscontro con l’Agenzia del territorio sulle verifiche contabili dei versamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 