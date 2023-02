A una ditta esterna l’illuminazione pubblica 

Dal primo marzo prende avvio il nuovo servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica a Sinnai e nelle località turistiche di Solanas e Torre delle Stelle. Il Comune ha aderito alla convenzione Consip Servizio Luce. Sarà attivo da subito il numero verde per la segnalazione dei guasti. La ditta incaricata, Edison Next, si dovrà occupare della manutenzione dell'impianto elettrico pubblico. Saranno sostituite le attuali lampade con quelle a led di ultima generazione. Le manutenzioni straordinarie riguarderanno i quadri elettrici, le linee elettriche e la sostituzione dei pali danneggiati.

«Ci attendiamo - dice l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - un servizio puntuale di risposta alle segnalazioni dei cittadini, un impianto d'illuminazione ampliato, sicuro e a risparmio energetico garantito, una maggiore sicurezza stradale. I primi interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno il paese ma anche le località turistiche di Torre delle Stelle e Solanas».

Un intervento atteso da tempo dal momento che i disagi in diversi rioni cittadini ma anche nelle località costiere non sono mai mancati con interruzioni dell’energia elettrica, con lampade spente e con pali in precarie condizioni. Le sollecitazioni dei residenti non sono mai mancate «con il Comune - aggiunge l’assessora Cappai - che ha optato per questa soluzione affidando il servizio per la manutenzione dell’impianto ad una ditta esterna». (r. s.)

