A una Cos rinnovata e in costruzione serve tempo per trovare i giusti meccanismi 

Tertenia. Una sconfitta che ha sottolineato la necessità di crescere per una squadra profondamente rinnovata e ancora in fase di costruzione. La Cos ha terminato subito la sua avventura nella Coppa Italia di Serie D, eliminata nel turno preliminare di sabato dal Budoni: i gialloblù di Francesco Loi, assente in panchina perché squalificato e sostituito da Antonio Carta, sono stati sconfitti 3-1 dai rivali, neopromossi, che a lungo andare hanno fatto valere la loro migliore condizione atletica. Ma la formazione ha ampi margini di miglioramento, essendo stata rivoluzionata questa estate.

Dopo un primo tempo combattuto sono stati i padroni di casa galluresi a colpire nel finale di frazione con Martinoli. Nemmeno il tempo di rientrare in campo e in avvio di ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Belloni, che ha di fatto indirizzato il match. Gli ospiti hanno cercato una reazione, senza riuscire a cambiare l’inerzia della partita. Il tris, firmato ancora da Belloni, ha messo il punto esclamativo sul match. Nel finale, a rendere meno amaro il passivo, è arrivato il gol del solito Sergio Nurchi, al rientro alla Cos dopo l’ultima stagione trascorsa al Monastir. Lo stesso Nurchi aveva avuto anche un’altra occasione pochi minuti prima.

Nella formazione iniziale schierata dal tecnico Loi ben nove undicesimi erano volti nuovi. Soltanto Andrea Demontis e il giovane portiere Ettore Loddo, prelevato due anni fa dall’Accademia Ogliastra, facevano parte del gruppo della scorsa stagione. Tra gli assenti anche Piredda. Un dato che spiega bene quanto ci sia ancora da lavorare per trovare l’amalgama giusto. La notizia del ripescaggio in Serie D, arrivata solo a fine luglio, ha imposto ritmi serrati nella costruzione della rosa e nella preparazione atletica. Intanto la squadra ha preso il giovane M’Paly Sacko, centrocampista classe 2004, che ha esordito proprio sabato a Budoni. Il mediano franco-senegalese approda in Sardegna dopo l’ultima esperienza all’Ostiamare e aver giocato anche nella Division 1B belga, la seconda serie nazionale, con il Royal Excelsior Virton.

Ora testa al campionato, che scatterà domenica 7 settembre con il derby casalingo a Tertenia contro il Latte Dolce, formazione che debutterà in Coppa Italia proprio contro il Budoni il 31 agosto.

