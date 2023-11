A un passo dalla Fondazione 

UniNuoro in crisi? L’Università in Barbagia non solo tiene, ma cresce. Seppur con numeri simbolici c’è un segno più negli iscritti. Cinquantuno complessivamente gli studenti in più che quest’anno seguono i cinque corsi rispetto a quelli del 2022. Dato positivo confermato anche dalle nuove immatricolazioni, 132 nell’anno accademico 2023 a fronte delle 128 del 2022. Numeri che non paiono aver risentito del faticoso iter di passaggio dell’UniNuoro da Consorzio a Fondazione, e nonostante il mandato del commissario regionale, Giovanni Pinna Parpaglia, sia scaduto e sia stata necessaria una delibera dell’assembla generale per consentirgli di proseguire nell’attività. «È un segnale positivo, piccoli numeri ma dicono come l’UniNuoro tiene», fa notare il commissario Parpaglia.

L’offerta formativa

Cinque i corsi attivi all’UniNuoro. Infermieristica è garantito dall’ateneo di Cagliari con 150 iscritti, poi ci sono i quattro corsi dell’università di Sassari: Progettazione, gestione e promozione turistica con 70 iscritti; Scienze dei servizi giuridici, 135 iscritti; Scienze forestali (corso triennale) 145 iscritti e Sistemi forestali e ambientali (magistrale) 42 iscritti.

Il futuro

Dati importanti per Parpaglia che sottolinea: «È un momento irripetibile, c’è grande attenzione del Governo attraverso il prefetto per l’Università di Nuoro, grande attenzione degli atenei di Cagliari e Sassari che hanno promesso un programma di nuovi corsi da attivare dal prossimo anno. Poi - aggiunge - è in discussione tutto quello che c’è attorno all’Einstein Telescope, come la costituzione di un dipartimento che sia dedicato, con la collaborazione di Sassari e Cagliari, allo sviluppo del progetto dell’Et. Io sono molto fiducioso, la fiducia la danno i numeri».

Verso la Fondazione

In mezzo il lungo iter per la chiusura del Consorzio e la nascita della Fondazione. Parpaglia, che dopo la scadenza del suo mandato regionale opera grazie alla delibera dell’assemblea generale, spiega: «Tutto ciò che è ordinario dell’UniNuoro, gestione dei corsi, esami, ricevimento studenti prosegue, senza problema. Il Consorzio non si poteva liquidare tout court perché ha dei rapporti attivi e nel momento in cui liquidi non ci devano essere crediti perché c’è la cessazione e la nascita di un nuovo ente, la Fondazione. Invece, trasformandolo trasferisci tutti i rapporti attivi e passivi. Abbiamo già la bozza di trasformazione, siamo pronti. Si aspetta un deliberato della Regione per procedere speditamente». Ciò che aveva bloccato l’iter è la parola liquidazione nella legge del Consorzio, un atto che presupponeva la cessazione di ogni rapporto e che non poteva chiudersi con crediti e debiti. È stato perciò necessario sostituire nella legge la parola liquidazione con trasformazione attraverso il collegato alla finanziaria. Questo consente al Consorzio la traslazione all’interno della Fondazione di tutti gli obblighi giuridici.

