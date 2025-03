«A un passo dal sogno» 

Budoni. Un punto separa il Budoni dalla Serie D. Qualora dovesse arrivare domenica prossima contro il Villasimius, la squadra di Cerbone potrà festeggiare la vittoria del campionato di Eccellenza con due turni di anticipo. Un cammino netto, sin dall’inizio della stagione, con un lungo testa a testa con il Monastir. Il dato che più di tutti dimostra la superiorità dei galluresi è quello delle vittorie interne, 14 in altrettante gare giocate. Nessun avversario durante tutto il campionato è riuscito a conquistare punti tra le mura dei galluresi.

Il traguardo

Anche il Tempio, squadra contro la quale il Budoni ha subito l’unica sconfitta del campionato nel girone d’andata, si è dovuta arrendere nell’ultimo turno. I galletti sono andati a centimetri dal gol del vantaggio con la conclusione di Bulla, negato dall’intervento decisivo di Moscaritolo. La reazione del Budoni allo sventato pericolo non si è fatta attendere, trovando con Tapparello, forse, il gol più importante della stagione. Raffaele Cerbone è fiero e soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi. «È stata una gara complicata come ci aspettavamo, contro una squadra ostica che sa stare bene in campo. Con uno spunto l’abbiamo conquistata e questo ci proietta quasi definitivamente verso il salto di categoria che per noi era un sogno, visto come si era conclusa la scorsa stagione».

La gioia

Anche Tapparello, autore del gol della vittoria, nel dopo gara si lascia trasportare dalla gioia: «Sono felice di aver aiutato la squadra a trovare la quattordicesima vittoria in casa. Sono arrivato a dicembre e ho trovato una squadra unita e un allenatore che lavora benissimo», dice l’attaccante argentino. «Ora ci manca un punto per concretizzare la vittoria del campionato. Lavoreremo in settimana per raggiungere l’obiettivo già domenica prossima».

Il passato

La squadra del patron Giovanni Sanna ha ottenuto la sua unica promozione diretta in Serie D nella stagione 2007-2008. Poi due vittorie ai play off nazionali, nel 2017 e nel 2022, entrambe conquistate sotto la guida di Raffaele Cerbone, il tecnico di Afragola che per la terza volta sta conducendo il club verso la quarta serie nazionale a suon di record. Domenica prossima, nel difficile campo di Villasimius, il Budoni avrà a disposizione il primo match point per mettere definitivamente la parola fine a un campionato dominato già dalla prima settimana.

