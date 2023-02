A un passo da “MasterChef” Bubu Gargiulo arriva in finale  

Il coronamento di un sogno diventato realtà. Bubu Gargiulo ha ottenuto l’accesso alla finale di “MasterChef 12”, giovedì prossimo in onda su Sky. Nell’undicesima puntata di ieri, il cagliaritano ha conquistato lo chef argentino Mauro Colagreco grazie al suo impeccabile astice, durante la prova in esterna nella cucina tristellata del ristorante Mirazur a Menton, raffinata località della Costa Azzurra. Un piatto non semplice quello assegnatogli dal vincitore dell’Invention Test Mattia Tagetto ma che il diciannovenne è stato in grado di realizzare con precisione. Per Bubu una serata affrontata con il piglio da protagonista dall’inizio: infatti, ha vinto la Mystery Box con il suo “Viaggiare in Oriente” ovvero gnocchi di riso con ragù di funghi, pak-choi, daikon marinato agli agrumi e olio al coriandolo, mantenendo poi i nervi saldi davanti a un ospite di assoluto rilievo quale la monaca buddista Jeong Kwan, a cui ha proposto un saporito “Soul”, fiore di zucca ripieno di tofu e funghi shiitake rosolati in olio di perilla.

«Non ci credo, sono felicissimo e fiero di essere cresciuto qua dentro, arrivando a questo punto», sono state le sue parole. Parole di un ragazzo che della sensibilità ha fatto asso nella manica e della speranza il suo caposaldo.

