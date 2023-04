«A un mese dal sit-in tutto tace» 

Un mese dal sit-in di Picuccia e l’elettroencefalogramma della Statale 125 è sempre piatto. Nessuna notizia da Roma e soprattutto nessuna convocazione del tavolo tecnico permanente della quattro corsie, l’obiettivo vero del Tavolo delle associazioni della Gallura (Tag). In poco più di quattro settimane non è arrivata la conferma della definitiva classificazione della Olbia-Arzachena-Palau come opera prioritaria del pacchetto Pnrr. La trattativa Stato-Regione, in pratica tra Salvini (ministro delle Infrasrutture) e il presidente Christian Solinas, non ha avuto sviluppi rilevanti. Ai primi di aprile ci sarebbe stato un incontro a Roma, ma non si va oltre generiche rassicurazioni sulla volontà del governo Meloni di prendere in carico il caso.

Nessuna convocazione

La presidente del Tag, Luisa Di Lorenzo, commenta: «Il presidente della Regione Christian Solinas è stato indicato come commissario delle dieci infrastrutture viarie principali della Sardegna, ma non ha dato nessuna risposta. A distanza di un mese duole constatare che tutto tace e si continua a ignorare le istanze del territorio. Nell’ultimo sit-in organizzato dal Tag, per riportare il tema all’interesse dell’ opinione pubblica, abbiamo chiesto due cose: la convocazione del tavolo tecnico permanente, che era già stato formalizzato nel giugno 2020 con l'allora assessore Frongia (mai convocato) e poi la nomina di un sub commissario ad acta. Non è successo nulla nonostante gli impegni assunti a marzo, manca la risposta alla legittima rivendicazione dei diritti di cittadinanza, il diritto alla mobilità, alla sicurezza e alla salute».

«Rischi per le persone»

Il Tag mette insieme sindacati e organizzazioni di categoria, ora è pronto a ritornare nella rotatoria di Picuccia (dove si è tenuto il sit-in di marzo) per denunciare lo stallo del progetto della quattro corsie. Mirko Idili, segretario territoriale della Cisl, dice: «Negli ultimi giorni ci sono stati due incidenti gravi. La domanda è: quanto dobbiamo aspettare ancora per la convocazione del tavolo tecnico permanente? Almeno lo si faccia per rispetto ai sindaci, alle amministrazioni comunali che erano presenti al sit-in del 18 marzo. Autorevoli esponenti della giunta Solinas hanno assunto impegni precisi davanti ai primi cittadini presenti. Ci è stato garantito che ai primi di aprile il dossier della strada sarebbe stato preso in mano dal ministro Salvini. Quali sono i risultati? Si sappia che il prossimo sit-in non sarà sulla rotatoria, ma bloccheremo il traffico della Statale».