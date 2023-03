«A un chilometro dalla vittoria» 

KIEV. Poco più di un chilometro: questa la distanza che separa la brigata Wagner - almeno secondo il su leader Yevgeny Prigozhin - dal cuore di Bakhmut, la città dell'Ucraina orientale da tempo simbolo del corpo a corpo tra Kiev e Mosca, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver discusso con lo stato maggiore l’opportunità di un nuovo rafforzamento delle truppe che difendono la città.

Perdite pesanti

Prigozhin ha detto che le forze russe si trovano a 1,2 chilometri dal centro amministrativo di Bakhmut in un video sul Telegram: «Questo è l’edificio dell’amministrazione comunale, il centro amministrativo della città», dice indicando dal tetto di un edificio un’altra costruzione. Eppure le difficoltà non mancane per la milizia russa: l’ultimo rapporto di intelligence diffuso dal ministero britannico della Difesa sostiene che le forze ucraine, dopo aver minato i ponti sul fiume Bakhmutka, da postazioni rinforzate fanno un micidiale tiro al bersaglio sui mercenari russi, causando altissime perdite. Mosca tiene il punto perché vede Bakhmut «come un trampolino di lancio per andare in altre città, Kramatorsk e Sloviansk, e quindi avanzare per cercare di prendere il resto del Donbass», spiega Philip Ingram, ex colonnello dell’intelligence militare britannica e adesso analista, ma è una scelta a costi enormi, con più di 30 mila i soldati russi - sostiene - morti nel tentativo di prendere la città.

La diplomazia vaticana

Sul fronte diplomatico è papa Francesco a intervenire: «Sono disposto ad andare a Kiev. Voglio andarci. Ma a condizione di andare a Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due», ha detto in un’intervista al quotidiano argentino La Nacìon. Da Mosca è il patriarca Kirill a lanciare un appello a Bergoglio, ma anche al segretario dell’Onu Antonio Guterres e alla comunità internazionale, per impedire l’espulsione dei religiosi della Chiesa ortodossa ucraina rimasti fedeli a Mosca dal conteso Monastero delle Grotte di Kiev. Il complesso millenario di Kyiv Pechersk Lavra, che comprende il Monastero, era considerato il quartier generale della Chiesa ortodossa fedele al Patriarcato di Mosca.