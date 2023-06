A un anno dall’installazione telecamere ancora inattive «Siamo importando i dati»  

Sono state sostituite più di un anno fa, ma le dieci nuove telecamere della Ztl nel centro storico di Cagliari ancora non sono attive. Qualcosa però si muove, perché la fase dell'accensione è completa e il prossimo passo è far sì che entrino in funzione. «Le telecamere sono attive, stanno riprendendo ma non sanzionando», la spiegazione di Daniele Olla, dirigente del servizio Mobilità. «Abbiamo importato i database delle targhe sui software, una procedura lunga che ha richiesto tempo perché dovevamo far migrare i dati dal vecchio sistema al nuovo. Terminata quest'operazione, che stiamo per concludere, occorrerà pianificare con la Polizia Municipale una fase di sperimentazione di quindici giorni». Sulle tempistiche c'è una prima data: «Il prossimo mese, ma solo dopo aver terminato i test che saranno ampiamente annunciati alla cittadinanza, prima che vengano attivate le sanzioni».

Varchi presidiati

Le dieci nuove telecamere (installate nel 2022) sono all'ingresso dei quartieri della Ztl, ossia il centro storico a Castello, Marina, Stampace e Villanova: via dei Genovesi, piazza Arsenale, via del Mercato Vecchio, piazza Marghinotti, via San Saturnino, via Tempio, piazza Garibaldi, via Salvatore da Horta, via Lepanto e via San Giovanni. A questi dieci impianti si aggiungono i tre varchi in uscita in via Cavour, Orlando e Portoscalas. I cartelli con gli orari sono ben visibili e presenti da tempo, ma per anni non si è potuto sanzionare chi entrava pur non avendone diritto perché le vecchie telecamere non erano più in grado di riprendere le targhe. «Gli orari, per ora non saranno modificati», aggiunge. «È una scelta che spetta all'organo politico, che valuterà se, come e quando farlo».

L'attesa

Nel centro storico di Cagliari c'è chi attende, per motivi lavorativi e non solo, che le telecamere facciano il loro lavoro. «Sono soddisfatto di sapere che a breve saranno attivate», afferma Mario Ligas, che vive a Castello ed è titolare dell'agenzia funebre La Pace, in via Lamarmora. «Proprio la settimana scorsa sono andato a rinnovare il pass per le nostre dieci vetture. Ci saranno dei progressi per il quartiere, anche per evitare che parcheggi chiunque a qualsiasi ora». E sull'utilizzo dell'occhio elettronico l'augurio dei commercianti è che possano evitare ulteriori problemi. «Speriamo vengano attivate presto, anche per controllare di più la zona», la richiesta di Alessandra Cabriolu, della boutique La Casa dei Cervi in via Sulis. «Ci stiamo impegnando per migliorare la strada, che è una delle più belle di Cagliari, e vogliamo venga presa più in considerazione. Noi rispettiamo l'orario, ma ci sono persone che entrano in ogni momento e parcheggiano dove non potrebbero».

